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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3792379337943795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 11:38

  KVV написав:
  Искатель написав:"Штовхнути" подразумевает, что мы инициируем операцию в TAS2U.
А как и где? Через мобильный TAS2U , выбираем "Перевод на карту", да? Предварительно подвязав туда карту Sportbank?

Так, через т2ю.
Можна і не підвязувати а просто номер картки ввести/вставити.

Только что проверил.
С виртуальной Плативки в грн при операции в TAS2U и при переводе на Изибанк, и при переводе на Спортбанк - рисует комиссию.
Вы сами делали такие переводы без комиссии или просто предположили, что получится?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 18:44

Искатель
Ізі в мене вже немає
Спорт у Вас чий - ще на Оксі чи вже на ТАСі?

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KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:47

А шо, у Таси слетела синхра счета и карты?
У меня разные остатки показывает в Выписке и остатке в Т2Ю :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 22:13

  KVV написав:Искатель
Ізі в мене вже немає
Спорт у Вас чий - ще на Оксі чи вже на ТАСі?


Спорт у меня ТАСи.
Но я пробовал именно перевод с Плативки на Спорт, инициирую в TAS2U.
Или же Вы Спортом тянете через приложение Спортбанка?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 08:14

  Искатель написав:Но я пробовал именно перевод с Плативки на Спорт, инициирую в TAS2U.

Я теж.

Але все ж таки напевно є різниця між віртуальною і фізичною Платівкою.
В мене фізична, видавалась під депо.
Відкрити віртуальну в грн мені т2ю не дає тому перевірити не можу.

Або залежить від суми, а великих сум в тасі не тримаю бо з жовтня я з валютою всьо. :|
KVV
 
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