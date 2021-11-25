Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:59

Чорний Ворон написав: Flamingo, Нацбанк заявляв, що не треба втручатися, ринок сам відрегулює.

Крім великих торговельних мереж іще Саакашвілі лобіював зниження. , Нацбанк заявляв, що не треба втручатися, ринок сам відрегулює.Крім великих торговельних мереж іще Саакашвілі лобіював зниження.

Насколько я помню именно при нбу была рабочая группа куда входили банки, МПС и представители "типа бизнеса" которая заседала по вопросу снижения ИЧ. Кстати именно нбу носился как дурень с писаной торбой с НСМЭП (позже переименованной в Простор). И целью создания этой системы было как раз создание национальной платежной системы которая сможет конкурировать с МПС именно за счет гораздо более низкого ИЧ. Якобы для бизнеса будет рай. Но чем это закончилось видим сейчас по проникновению карт простора как таковых и их терминальной сети (поначалу она была отдельной, потом попросили банки настроить терминалы МПС чтобы принимали и простор - но система так по сути и не взлетела). Так что идея низкого ИЧ на уровне нац.системы умерла так по сути и не заработав - поэтому НБУ теперь взялся за уменьшение ИЧ у МПС. А сам НБУ за последние лет 20 по этому поводу заявлял много чего - и часто взаимоисключающие вещи