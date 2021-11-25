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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3793379437953796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 15:42

  Amid написав:
  MASolomko написав:И те, кто не закрыл ещё WC, то кешбек с 7 декабря превратиться в тыкву. Смотрим приложение.

Напомните, кто ещё кроме розетки был инициатором снижения интерчейнджа?

нацбанк - псякрев :( :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:13

Flamingo, Нацбанк заявляв, що не треба втручатися, ринок сам відрегулює.
Крім великих торговельних мереж іще Саакашвілі лобіював зниження.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:41

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:Прощаемся с 5% кэшбеком за одежду и обувь с 7 декабря. Будет единые 3%.

И 0,5% по Б5 вместо 1%...
Ну-ну, правильной дорогой... (
С Викой 1.11 закрыл Пластинку и Просто карту. Не останавливайтесь, разгоняйте всех
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:45

При этом у банков рекордные прибыли
Отжимают горшочников как хотят
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:59

  Чорний Ворон написав:Flamingo, Нацбанк заявляв, що не треба втручатися, ринок сам відрегулює.
Крім великих торговельних мереж іще Саакашвілі лобіював зниження.

Насколько я помню именно при нбу была рабочая группа куда входили банки, МПС и представители "типа бизнеса" которая заседала по вопросу снижения ИЧ. Кстати именно нбу носился как дурень с писаной торбой с НСМЭП (позже переименованной в Простор). И целью создания этой системы было как раз создание национальной платежной системы которая сможет конкурировать с МПС именно за счет гораздо более низкого ИЧ. Якобы для бизнеса будет рай. Но чем это закончилось видим сейчас по проникновению карт простора как таковых и их терминальной сети (поначалу она была отдельной, потом попросили банки настроить терминалы МПС чтобы принимали и простор - но система так по сути и не взлетела). Так что идея низкого ИЧ на уровне нац.системы умерла так по сути и не заработав - поэтому НБУ теперь взялся за уменьшение ИЧ у МПС. А сам НБУ за последние лет 20 по этому поводу заявлял много чего - и часто взаимоисключающие вещи
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:41

  MASolomko написав:И те, кто не закрыл ещё WC, то кешбек с 7 декабря превратиться в тыкву. Смотрим приложение.
https://tascombank.ua/news/61a0cdf2c37aaf0012f302ee

а с 1 по 7 уже по вике 4900 в исключениях... а также:
*За виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
ol_zy
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