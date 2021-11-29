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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3797379837993800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:35

Re: ТАСКОМБАНК

Ще нічого не взнавав.
Кочевник
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 16.02.17
Подякував: 352 раз.
Подякували: 147 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:08

  wig написав:
  Flamingo написав:останется? Все равно карта будет закрываться еще 45 дней. За счет кредитных комис не оплачивается.

Уверены?
У меня в том году списалось с кредитных.
Так что, лучше пойду закрывать сегодня. Боюсь только, что в отделении будет толпа из таких умников.

Позвонил на горячку, сказали, что при закрытии сторнируют.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4087
З нами з: 14.10.08
Подякував: 249 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:25

Re: ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:Кредитный счёт, если правильно помню, начинается на 2900.

2909
Amid
 
Повідомлень: 1699
З нами з: 12.06.08
Подякував: 206 раз.
Подякували: 312 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:23

  MASolomko написав:
  Кочевник написав:Як взнати номер кредитного рахунку?
2625 — дебетовые карточные счёта
Кредитный счёт, если правильно помню, начинается на 2900.

Через контакт-центр не пробовал уточнить номер данного счёта?


Загасився тягнучкою і закрив карту :cry: у відділенні без черги. Нуєгонах бавитися потім з взнаванням рахунку, погашенням, сторнуванням...
Кочевник
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 16.02.17
Подякував: 352 раз.
Подякували: 147 раз.
 
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  #<1 ... 3797379837993800
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