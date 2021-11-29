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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:35
Ще нічого не взнавав.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:08
wig написав: Flamingo написав:
останется? Все равно карта будет закрываться еще 45 дней. За счет кредитных комис не оплачивается.
Уверены?
У меня в том году списалось с кредитных.
Так что, лучше пойду закрывать сегодня. Боюсь только, что в отделении будет толпа из таких умников.
Позвонил на горячку, сказали, что при закрытии сторнируют.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:25
MASolomko написав:
Кредитный счёт, если правильно помню, начинается на 2900.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 16:23
MASolomko написав: Кочевник написав:
Як взнати номер кредитного рахунку?
2625 — дебетовые карточные счёта
Кредитный счёт, если правильно помню, начинается на 2900.
Через контакт-центр не пробовал уточнить номер данного счёта?
Загасився тягнучкою і закрив карту
у відділенні без черги. Нуєгонах бавитися потім з взнаванням рахунку, погашенням, сторнуванням...
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