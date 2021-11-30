ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:35
Ще нічого не взнавав.
Кочевник
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:08
wig написав: Flamingo написав:
останется? Все равно карта будет закрываться еще 45 дней. За счет кредитных комис не оплачивается.
Уверены?
У меня в том году списалось с кредитных.
Так что, лучше пойду закрывать сегодня. Боюсь только, что в отделении будет толпа из таких умников.
Позвонил на горячку, сказали, что при закрытии сторнируют.
Ferlakur
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:25
MASolomko написав:
Кредитный счёт, если правильно помню, начинается на 2900.
2909
Amid
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Додано: Вів 30 лис, 2021 16:23
MASolomko написав: Кочевник написав:
Як взнати номер кредитного рахунку?
2625 — дебетовые карточные счёта
Кредитный счёт, если правильно помню, начинается на 2900.
Через контакт-центр не пробовал уточнить номер данного счёта?
Загасився тягнучкою і закрив карту
у відділенні без черги. Нуєгонах бавитися потім з взнаванням рахунку, погашенням, сторнуванням...
Кочевник
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Додано: Вів 30 лис, 2021 20:39
Прикол: кэшбек с закрытой ранее WC выплатили на бонусный счёт Б5
Vorlon
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Додано: Вів 30 лис, 2021 21:17
Flamingo написав: Ferlakur написав:
Сегодня, когда (если) прийдет кешбек по Вике, вывести его и сразу бежать закрывать карту, или можно завтра-послезавтра?
Так а куда спешить? Впереди - ВЕЧНОСТЬ!!!
У Вас абонка по состоянию на сегодня уплочена? После вывода кишмиша своих не останется? Все равно карта будет закрываться еще 45 дней. За счет кредитных комис не оплачивается. Так что по сути закрыть карту можете когда вам удобно - вы ничего не теряете написав заявление о закрытии хоть сегодня, хоть завтра, хоть через месяц - все монопенисуально
Это если не открывали Вику в декабре
guntherhouse777
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Додано: Вів 30 лис, 2021 22:55
Друзья, подскажите, как у вас дела с валютной Б5? Кешбек начисляется? И как отображается информация в приложении Тас2ю, обновляется ли?
_PORT_UA
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Додано: Вів 30 лис, 2021 23:03
_PORT_UA написав:
Друзья, подскажите, как у вас дела с валютной Б5? Кешбек начисляется? И как отображается информация в приложении Тас2ю, обновляется ли?
А из-за чего собственно вопрос? Да пока начисляется. Но осталось ему начисляться я так понимаю всего одну неделю и все. Но пока это выглядит так:
Flamingo
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Додано: Сер 01 гру, 2021 00:41
Не вижу кешбека за ноябрь ?
SILVER_UA
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