RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3798379938003801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:18

  Кочевник написав:
  SILVER_UA написав:Не вижу кешбека за ноябрь ?

Вчора зайшов. Чи ти закрив карту до отримання кешбеку?

Пока ничего не закрывал
SILVER_UA
 
Повідомлень: 882
З нами з: 21.07.10
Подякував: 177 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:42

Re: ТАСКОМБАНК

Знявся за абонку?
Кочевник
 
Повідомлень: 2093
З нами з: 16.02.17
Подякував: 352 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:54

Re: ТАСКОМБАНК

Ці гніди заблоковані 149 грн вважають заборгованістю по кредиту.
В кого заблоковані 5000? Готуйтеся їх віддати.
Які всеж тупі дібіли в них працюють.
Кочевник
 
Повідомлень: 2093
З нами з: 16.02.17
Подякував: 352 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:04

  Кочевник написав:
  MASolomko написав:
  Кочевник написав:Як взнати номер кредитного рахунку?
2625 — дебетовые карточные счёта
Кредитный счёт, если правильно помню, начинается на 2900.

Через контакт-центр не пробовал уточнить номер данного счёта?


Загасився тягнучкою і закрив карту :cry: у відділенні без черги. Нуєгонах бавитися потім з взнаванням рахунку, погашенням, сторнуванням...

В отделениии только приняли заяву, а карта так и продолжает висеть активной! Пропал только кредитный лимит. Теперь что, если начислят абонку, это уже будет насанкционированный овердрафт?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4943
З нами з: 06.01.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:05

Re: ТАСКОМБАНК

В мене вона пропала сьогодні приблизно о 08:00.
Кочевник
 
Повідомлень: 2093
З нами з: 16.02.17
Подякував: 352 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:07

  Кочевник написав:В мене вона пропала сьогодні приблизно о 08:00.

Отож, вчера еще и кредлимит висел. Но, я вечером "закрывал", хотя и в оперчас.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4943
З нами з: 06.01.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:09

Re: ТАСКОМБАНК

Може також борг?
Кочевник
 
Повідомлень: 2093
З нами з: 16.02.17
Подякував: 352 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3798379938003801
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, jay2004, novichok, ramaz, ramzes4, Vorlon, Кочевник і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2696)
01.12.2021 10:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.