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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 09:18
Кочевник написав: SILVER_UA написав:
Не вижу кешбека за ноябрь ?
Вчора зайшов. Чи ти закрив карту до отримання кешбеку?
Пока ничего не закрывал
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SILVER_UA
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Додано: Сер 01 гру, 2021 09:42
Знявся за абонку?
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Кочевник
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Додано: Сер 01 гру, 2021 09:54
Ці гніди заблоковані 149 грн вважають заборгованістю по кредиту.
В кого заблоковані 5000? Готуйтеся їх віддати.
Які всеж тупі дібіли в них працюють.
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Кочевник
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:04
Кочевник написав: MASolomko написав: Кочевник написав:
Як взнати номер кредитного рахунку?
2625 — дебетовые карточные счёта
Кредитный счёт, если правильно помню, начинается на 2900.
Через контакт-центр не пробовал уточнить номер данного счёта?
Загасився тягнучкою і закрив карту
у відділенні без черги. Нуєгонах бавитися потім з взнаванням рахунку, погашенням, сторнуванням...
В отделениии только приняли заяву, а карта так и продолжает висеть активной! Пропал только кредитный лимит. Теперь что, если начислят абонку, это уже будет насанкционированный овердрафт?
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wig
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:05
В мене вона пропала сьогодні приблизно о 08:00.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:07
Кочевник написав:
В мене вона пропала сьогодні приблизно о 08:00.
Отож, вчера еще и кредлимит висел. Но, я вечером "закрывал", хотя и в оперчас.
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wig
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:09
Може також борг?
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Кочевник
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