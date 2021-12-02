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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 21:09
Re: ТАСКОМБАНК
В мене з овер також не знімали, але закрити кредлім не змогли. Бо вимагали погашення 149 грн. Сьогодні загасився, але досі не закрили кредлім.
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:47
По Б5 кешбек чистими чи грязними?
Всі пишуть, що чистими, а у сина при виведенні зняли податки (виводив 03.11) перший раз.
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:50
Додано: Чет 02 гру, 2021 15:52
Додано: Чет 02 гру, 2021 18:18
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги, что с смс нынче? Последние несколько недель перестали приходить практически совсем. Пару раз приходили - случайном порядке. Звонил им, говорили временные трудности, починят. Перед тем как пропасть совсем приходили практически моментально после операции. Кура на гарячке утверждает, что их уже не вернуть, если хоть раз пользовался приложением (а я пользовался 2 раза за последний год для срочных операций, потом сразу сносил). Только замена финномера через отделение. Теперь только пуш, так ли это?
Додано: Чет 02 гру, 2021 18:25
Клоунада продовжується.
Вчора запульнув заблокованих 149 грн, які "експерти" ТАСа вважали заборгованістю, відразу на 2909... Обіцяли, що сьогодні відбудеться погашення. Кошти лежать на "транзитному рахунку". Сьогодні кошти досі на транзитному, тому що не можна погасити те, чого немає.
"Експерти" розповідають, що завтра точно відбудеться погашення, тому що вони чекають клірінг, бо СЕП прийшов з іншого банку.
Додано: Чет 02 гру, 2021 18:40
Нет "так ли ето". Вылечил проще ,после замены симки с лайфа(думал тут корень зла)на кс и не получив результата просто сунул сим в легендарную нокию 1100 и теперь сэмэсы ходют исправно⬛ .Про "теперь не вернуть" кура соврамши,может и не по злому умыслу,а в следствии скудного представления чего там именно происходит, приложухой пользуюсь не пару раз, а регулярно (как и на старой симке так и теперь)
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