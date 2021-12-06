anis написав:Weekend порешали с декабря % С января вообще убирают. Обидно только продлил на год)) теперь никаких плюшек WC не даёт. Так же и другие карты лишаются %
А предьяву банку не пробовали кинуть - мол абонка платилась под совсем другие условия, а потом банк все переиграл и довольно сильно. Не хочет ли банк в таких условиях вернуть часть абонки за неиспользованный период? Я сам планирую что-то подобное запустить. Просте мне нужно дождаться пока Вернется один очень долго ожидаемый возврат по отмененному еще в 2020 году рейсу одной авиакомпании. Поэтому мне прка виику закрывать низзя. Но как только будет возврат - то... с поганой овцы хоть шерсти клок...
Программа лояльности в тарифам карты не относится
Помимо программы лояльности еще и платное снятие будет, причем довольно дорогое.
anis написав:Weekend порешали с декабря % С января вообще убирают. Обидно только продлил на год)) теперь никаких плюшек WC не даёт. Так же и другие карты лишаются %
А предьяву банку не пробовали кинуть - мол абонка платилась под совсем другие условия, а потом банк все переиграл и довольно сильно. Не хочет ли банк в таких условиях вернуть часть абонки за неиспользованный период? Я сам планирую что-то подобное запустить. Просте мне нужно дождаться пока Вернется один очень долго ожидаемый возврат по отмененному еще в 2020 году рейсу одной авиакомпании. Поэтому мне прка виику закрывать низзя. Но как только будет возврат - то... с поганой овцы хоть шерсти клок...
Программа лояльности в тарифам карты не относится
А где я писал про тарифы? Зотя как правильно тут написали тарифы тоже меняются на снятие денег и значительно ухудшаются. Я писал что меняются условия. А под них подпадают и тарифы и лояльность и еше много чего. Поэтому не будь я связан ожиданием возрата я бы написал банку. И процентов на 90 я уверен что банк пошел бы мне навстречу. Ведь почему банк так сильно меняет УСЛОВИЯ? Да потому что он добивается чтобы мы все быстрее виики позакрывали. Прэтому банк гадит и понимает что он гадит. И ему при этом не надо лишний шум. Понятно что тем у кого абонка списывается в декабре марте - из-за копеек ввязываться в зто мало резону. Но я заплатил абонку в начале октября а в конце октября банк начал обьявлять об изменении условий. В общем лично я как только дождусь возврата - и вперде
Ну имхо тот факт что абонка отбилась никак не влияет на то что банк поступает с клиентами весьма не красиво. Вы ведь тоже в своем сообщении проявили недовольство этим фактом. В таком случае сказав а еадо говорить и б. Ведь тут не форум терпил, пришедших пожаловаться друг другу. Дорогу осилит идущий. И на самом деле абонка не отбилась (сама), ее отбил владелец карты, выполнивший условия банка, за которые ему и было выпоачено вознаграждение. То есть я мог бы получить аналогичное вознаграждение и в другом банке, но я выполнил все условия начиная от уплаты авансом на год абонки именно тут и поэтому, считаю вправе защитить свои права, если банк их ущемляет. Тем более что тася довольно корректно работает с обращениями граждан на мыло (указанное на их сайте). НБУ тоже. В общем как кому поступать - решает каждый сам за себя, но прощать ущемление своих прав - имхо не правильно