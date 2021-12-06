Додано: Суб 04 гру, 2021 20:10

Ну имхо тот факт что абонка отбилась никак не влияет на то что банк поступает с клиентами весьма не красиво. Вы ведь тоже в своем сообщении проявили недовольство этим фактом. В таком случае сказав а еадо говорить и б. Ведь тут не форум терпил, пришедших пожаловаться друг другу. Дорогу осилит идущий. И на самом деле абонка не отбилась (сама), ее отбил владелец карты, выполнивший условия банка, за которые ему и было выпоачено вознаграждение. То есть я мог бы получить аналогичное вознаграждение и в другом банке, но я выполнил все условия начиная от уплаты авансом на год абонки именно тут и поэтому, считаю вправе защитить свои права, если банк их ущемляет. Тем более что тася довольно корректно работает с обращениями граждан на мыло (указанное на их сайте). НБУ тоже.

В общем как кому поступать - решает каждый сам за себя, но прощать ущемление своих прав - имхо не правильно