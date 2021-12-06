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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3801380238033804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 18:47

  anis написав:
Flamingo написав:
  anis написав:Weekend порешали с декабря %
С января вообще убирают. Обидно только продлил на год)) теперь никаких плюшек WC не даёт.
Так же и другие карты лишаются %

А предьяву банку не пробовали кинуть - мол абонка платилась под совсем другие условия, а потом банк все переиграл и довольно сильно. Не хочет ли банк в таких условиях вернуть часть абонки за неиспользованный период? Я сам планирую что-то подобное запустить. Просте мне нужно дождаться пока Вернется один очень долго ожидаемый возврат по отмененному еще в 2020 году рейсу одной авиакомпании. Поэтому мне прка виику закрывать низзя. Но как только будет возврат - то... с поганой овцы хоть шерсти клок...
Программа лояльности в тарифам карты не относится

Помимо программы лояльности еще и платное снятие будет, причем довольно дорогое.
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 19:22

  anis написав:
Flamingo написав:
  anis написав:Weekend порешали с декабря %
С января вообще убирают. Обидно только продлил на год)) теперь никаких плюшек WC не даёт.
Так же и другие карты лишаются %

А предьяву банку не пробовали кинуть - мол абонка платилась под совсем другие условия, а потом банк все переиграл и довольно сильно. Не хочет ли банк в таких условиях вернуть часть абонки за неиспользованный период? Я сам планирую что-то подобное запустить. Просте мне нужно дождаться пока Вернется один очень долго ожидаемый возврат по отмененному еще в 2020 году рейсу одной авиакомпании. Поэтому мне прка виику закрывать низзя. Но как только будет возврат - то... с поганой овцы хоть шерсти клок...
Программа лояльности в тарифам карты не относится

А где я писал про тарифы? Зотя как правильно тут написали тарифы тоже меняются на снятие денег и значительно ухудшаются. Я писал что меняются условия. А под них подпадают и тарифы и лояльность и еше много чего. Поэтому не будь я связан ожиданием возрата я бы написал банку. И процентов на 90 я уверен что банк пошел бы мне навстречу. Ведь почему банк так сильно меняет УСЛОВИЯ? Да потому что он добивается чтобы мы все быстрее виики позакрывали. Прэтому банк гадит и понимает что он гадит. И ему при этом не надо лишний шум. Понятно что тем у кого абонка списывается в декабре марте - из-за копеек ввязываться в зто мало резону. Но я заплатил абонку в начале октября а в конце октября банк начал обьявлять об изменении условий. В общем лично я как только дождусь возврата - и вперде ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 19:56

Re: ТАСКОМБАНК

Удачи! Лично сам из-за 365 грн(которые уже давно отбились) связываться не буду. Полежит карта годик еще, а там продлевать уже наверное и не буду.
anis
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 20:10

Ну имхо тот факт что абонка отбилась никак не влияет на то что банк поступает с клиентами весьма не красиво. Вы ведь тоже в своем сообщении проявили недовольство этим фактом. В таком случае сказав а еадо говорить и б. Ведь тут не форум терпил, пришедших пожаловаться друг другу. Дорогу осилит идущий. И на самом деле абонка не отбилась (сама), ее отбил владелец карты, выполнивший условия банка, за которые ему и было выпоачено вознаграждение. То есть я мог бы получить аналогичное вознаграждение и в другом банке, но я выполнил все условия начиная от уплаты авансом на год абонки именно тут и поэтому, считаю вправе защитить свои права, если банк их ущемляет. Тем более что тася довольно корректно работает с обращениями граждан на мыло (указанное на их сайте). НБУ тоже.
В общем как кому поступать - решает каждый сам за себя, но прощать ущемление своих прав - имхо не правильно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 11:22

Re: ТАСКОМБАНК

Смысл банку было давать возможность клиентам перевыпускать карту по истечении её срока, если тут намечалась такая политика?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 11:38

Re: ТАСКОМБАНК

Ничего удивительного, в тасе всегда все так.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:58

Re: ТАСКОМБАНК

Новый пакет будет кто-то брать?
mihasik
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