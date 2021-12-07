ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:51
mihasik написав: Flamingo написав: mihasik написав:
Новый пакет будет кто-то брать?
Тут же не столько вопрос чтобы взять, а столько чтобы тася дала. Потому как по лайму пока я что-то о успешных кейсах не слышал. Да и те кто за обсидианом обращались в результате по марсале отлуп получмли. Ведь то что вам пришло собщение от таси что можно вместо виики что-то оформить вовсе не значит что вам лимит нальют
Ну это по-началу) потом разгонят и нальють
По вике только с 1% до 0.5 снизили? На выходных 3% так и осталось?
По виике до нуля по итогу снизили. За любые. Было сообщение дней 10 назад. И вот вот (через неделю) платный выход введут. А по поводу разгонят... Кто-то писал о том что вообще не прошел скрининг по марсале а она без лимита не выдаеЦЦа. И по итогам у вместо пакета - дуля с маслом. Но вы пробуйте - любой опыт он ценен. Вдруг вам повезет больше...
Flamingo
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Додано: Вів 07 гру, 2021 21:00
Один из участников чате-хейтеров Аллы писал, что получил этот премиальный пакет с кредитным лимитом 3к грн, но у нет нет карт ТАС. Только izibank и sportbank.
MASolomko
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Додано: Вів 07 гру, 2021 21:14
Flamingo написав:
По виике до нуля по итогу снизили. За любые. Было сообщение дней 10 назад. И вот вот (через неделю) платный выход введут
Мне сегодня пришло, но там в тарифах снижение до 0,5 стоит...
Смотрю выписку по сообщениям,таки 0,5%, но и на выходных тоже 0,5 дали!!!
Вику на полку, валютные счета на депо...
mihasik
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Додано: Вів 07 гру, 2021 21:15
Получается вику зажимают, значит Б5 пока будем юзать!
mihasik
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Додано: Вів 07 гру, 2021 21:23
Кащей написав:
В новостях только про урезание КБ до 0,5% с 1 декабря и окончательную его ликвидацию с 25 января, что, конечно, очень печально.
Как то раслабляться нельзя.
Сегодня ТАСКОМ обрадовал о Викенде 0,5% кеш-бек ниочем
А где новость о 25 января?
Нашел... Жесть... Что ж именно Вику обнулили
https://tascombank.ua/files/Zminy_keshbeku26-11-1.pdf
BBC
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Додано: Вів 07 гру, 2021 22:10
BBC написав: Кащей написав:
В новостях только про урезание КБ до 0,5% с 1 декабря и окончательную его ликвидацию с 25 января, что, конечно, очень печально.
Как то раслабляться нельзя.
Сегодня ТАСКОМ обрадовал о Викенде 0,5% кеш-бек ниочем
А где новость о 25 января?
Нашел... Жесть... Что ж именно Вику обнулили
https://tascombank.ua/files/Zminy_keshbeku26-11-1.pdf
дааа уж... ещё и б5 с пудрой порезали...
mihasik
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