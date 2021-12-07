RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3802380338043805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:51

  mihasik написав:
  Flamingo написав:
  mihasik написав:Новый пакет будет кто-то брать?

Тут же не столько вопрос чтобы взять, а столько чтобы тася дала. Потому как по лайму пока я что-то о успешных кейсах не слышал. Да и те кто за обсидианом обращались в результате по марсале отлуп получмли. Ведь то что вам пришло собщение от таси что можно вместо виики что-то оформить вовсе не значит что вам лимит нальют :(

Ну это по-началу) потом разгонят и нальють ;)
По вике только с 1% до 0.5 снизили? На выходных 3% так и осталось?

По виике до нуля по итогу снизили. За любые. Было сообщение дней 10 назад. И вот вот (через неделю) платный выход введут. А по поводу разгонят... Кто-то писал о том что вообще не прошел скрининг по марсале а она без лимита не выдаеЦЦа. И по итогам у вместо пакета - дуля с маслом. Но вы пробуйте - любой опыт он ценен. Вдруг вам повезет больше...
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7481
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2094 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:00

Re: ТАСКОМБАНК

Один из участников чате-хейтеров Аллы писал, что получил этот премиальный пакет с кредитным лимитом 3к грн, но у нет нет карт ТАС. Только izibank и sportbank.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4048
З нами з: 08.03.18
Подякував: 467 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:14

  Flamingo написав:По виике до нуля по итогу снизили. За любые. Было сообщение дней 10 назад. И вот вот (через неделю) платный выход введут

Мне сегодня пришло, но там в тарифах снижение до 0,5 стоит...
Смотрю выписку по сообщениям,таки 0,5%, но и на выходных тоже 0,5 дали!!!
Вику на полку, валютные счета на депо...
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 26.10.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:15

Re: ТАСКОМБАНК

Получается вику зажимают, значит Б5 пока будем юзать!
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 26.10.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:23

Re: ТАСКОМБАНК

  Кащей написав:В новостях только про урезание КБ до 0,5% с 1 декабря и окончательную его ликвидацию с 25 января, что, конечно, очень печально.

Как то раслабляться нельзя.
Сегодня ТАСКОМ обрадовал о Викенде 0,5% кеш-бек ниочем :(
А где новость о 25 января?
Нашел... Жесть... Что ж именно Вику обнулили
https://tascombank.ua/files/Zminy_keshbeku26-11-1.pdf
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14271
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1077 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:10

  BBC написав:
  Кащей написав:В новостях только про урезание КБ до 0,5% с 1 декабря и окончательную его ликвидацию с 25 января, что, конечно, очень печально.

Как то раслабляться нельзя.
Сегодня ТАСКОМ обрадовал о Викенде 0,5% кеш-бек ниочем :(
А где новость о 25 января?
Нашел... Жесть... Что ж именно Вику обнулили
https://tascombank.ua/files/Zminy_keshbeku26-11-1.pdf

дааа уж... ещё и б5 с пудрой порезали...
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 26.10.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3802380338043805
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Искатель і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.