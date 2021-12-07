RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3803380438053806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:16

  Amethyst написав:
  Rack написав:Подскажите пожалуйста, могу ли я без комиссии снимать средства со своего счёта в таскомбанке и какой конкретно счёт для этого лучше использовать?

Я для этого юзаю счет от Платівки, виртуальной. Нашару

Незабаром це буде єдиний пролетарський продукт, де можна зняти без комісії, але враховуючи, як було поставлено запитання, то ще треба прослідкувати, щоб на нього гроші без комісії зайшли.
klug
 
Повідомлень: 6395
З нами з: 18.08.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3803380438053806
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, IDAN, ingtrans, MASolomko, Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1190)
08.12.2021 14:43
Рынок ОВГЗ (2297)
08.12.2021 14:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.