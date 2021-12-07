Незабаром це буде єдиний пролетарський продукт, де можна зняти без комісії, але враховуючи, як було поставлено запитання, то ще треба прослідкувати, щоб на нього гроші без комісії зайшли.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 гру, 2021 14:16
Незабаром це буде єдиний пролетарський продукт, де можна зняти без комісії, але враховуючи, як було поставлено запитання, то ще треба прослідкувати, щоб на нього гроші без комісії зайшли.
Додано: Сер 08 гру, 2021 16:05
Re: ТАСКОМБАНК
Rack, нецелевое зачисление на Плативку будет с комиссией.
Додано: Сер 08 гру, 2021 16:15
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