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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 гру, 2021 14:16
Amethyst написав: Rack написав:
Подскажите пожалуйста, могу ли я без комиссии снимать средства со своего счёта в таскомбанке и какой конкретно счёт для этого лучше использовать?
Я для этого юзаю счет от Платівки, виртуальной. Нашару
Незабаром це буде єдиний пролетарський продукт, де можна зняти без комісії, але враховуючи, як було поставлено запитання, то ще треба прослідкувати, щоб на нього гроші без комісії зайшли.
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klug
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Додано: Сер 08 гру, 2021 15:55
Платика есть, закидывать буду сэпом...комис будет?
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Rack
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Додано: Сер 08 гру, 2021 16:05
Rack, нецелевое зачисление на Плативку будет с комиссией.
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MASolomko
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Додано: Сер 08 гру, 2021 16:15
Rack написав:
Платика есть, закидывать буду сэпом...комис будет?
Відкрийте Ощадний - на нього СЕП. З Ощадного на Платівку. З Платівки вже можете зняти у касі або будь-якому банкоматі України без комісії.
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klug
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Додано: Сер 08 гру, 2021 21:05
klug написав:
Відкрийте Ощадний - ........... без комісії.
Було в мене аж 2 ощадних. Та й закрив. бо там є десь підводні камні.
Здається на більше 50к за раз через касу та утримання того ощадного. Завжди є дьоготь.
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Goodman
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Додано: Сер 08 гру, 2021 21:39
Goodman написав: klug написав:
Відкрийте Ощадний - ........... без комісії.
Було в мене аж 2 ощадних. Та й закрив. бо там є десь підводні камні.
Здається на більше 50к за раз через касу та утримання того ощадного. Завжди є дьоготь.
Ошадний їсти не просить, чого там його утримувати
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Faceless
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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:05
Коллеги а кому-то вчера или сегодня кешбек по операциям осуществленным до 7 декабря уже начислялся? Если да то как он прошел? По старым или по новым процентам? Имеются в виду покупки с Б5 за свои или с Пудры в категории "Одежда-обувь".
Потому как имею оплату по б5 в валюте (т.е.однозначно свои) от 2 декабря, но кишмыша пока не видно. Но там заграничная транзакция - поэтому м.б. еще и не провелась по счету. Но все-таки хотелось бы подтверждений что Тася покупки сделанные до 7 декабря окешбечивает по старому
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Flamingo
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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:31
Flamingo написав:
хотелось бы подтверждений
гляньте Pdf-выписку, там КБ отображается
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Amethyst
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