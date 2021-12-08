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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3803380438053806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:16

  Amethyst написав:
  Rack написав:Подскажите пожалуйста, могу ли я без комиссии снимать средства со своего счёта в таскомбанке и какой конкретно счёт для этого лучше использовать?

Я для этого юзаю счет от Платівки, виртуальной. Нашару

Незабаром це буде єдиний пролетарський продукт, де можна зняти без комісії, але враховуючи, як було поставлено запитання, то ще треба прослідкувати, щоб на нього гроші без комісії зайшли.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:55

Платика есть, закидывать буду сэпом...комис будет?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:05

Re: ТАСКОМБАНК

Rack, нецелевое зачисление на Плативку будет с комиссией.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:15

  Rack написав:Платика есть, закидывать буду сэпом...комис будет?

Відкрийте Ощадний - на нього СЕП. З Ощадного на Платівку. З Платівки вже можете зняти у касі або будь-якому банкоматі України без комісії.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 21:05

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Відкрийте Ощадний - ........... без комісії.

Було в мене аж 2 ощадних. Та й закрив. бо там є десь підводні камні.
Здається на більше 50к за раз через касу та утримання того ощадного. Завжди є дьоготь.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 21:39

Re: ТАСКОМБАНК

Goodman написав:
  klug написав:Відкрийте Ощадний - ........... без комісії.

Було в мене аж 2 ощадних. Та й закрив. бо там є десь підводні камні.
Здається на більше 50к за раз через касу та утримання того ощадного. Завжди є дьоготь.
Ошадний їсти не просить, чого там його утримувати
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:05

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги а кому-то вчера или сегодня кешбек по операциям осуществленным до 7 декабря уже начислялся? Если да то как он прошел? По старым или по новым процентам? Имеются в виду покупки с Б5 за свои или с Пудры в категории "Одежда-обувь".
Потому как имею оплату по б5 в валюте (т.е.однозначно свои) от 2 декабря, но кишмыша пока не видно. Но там заграничная транзакция - поэтому м.б. еще и не провелась по счету. Но все-таки хотелось бы подтверждений что Тася покупки сделанные до 7 декабря окешбечивает по старому
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:31

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:хотелось бы подтверждений

гляньте Pdf-выписку, там КБ отображается
Amethyst
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