Незабаром це буде єдиний пролетарський продукт, де можна зняти без комісії, але враховуючи, як було поставлено запитання, то ще треба прослідкувати, щоб на нього гроші без комісії зайшли.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 14:16
Незабаром це буде єдиний пролетарський продукт, де можна зняти без комісії, але враховуючи, як було поставлено запитання, то ще треба прослідкувати, щоб на нього гроші без комісії зайшли.
Додано: Сер 08 гру, 2021 16:05
Re: ТАСКОМБАНК
Rack, нецелевое зачисление на Плативку будет с комиссией.
Додано: Сер 08 гру, 2021 16:15
Додано: Сер 08 гру, 2021 21:05
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 08 гру, 2021 21:39
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 08 гру, 2021 22:05
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги а кому-то вчера или сегодня кешбек по операциям осуществленным до 7 декабря уже начислялся? Если да то как он прошел? По старым или по новым процентам? Имеются в виду покупки с Б5 за свои или с Пудры в категории "Одежда-обувь".
Потому как имею оплату по б5 в валюте (т.е.однозначно свои) от 2 декабря, но кишмыша пока не видно. Но там заграничная транзакция - поэтому м.б. еще и не провелась по счету. Но все-таки хотелось бы подтверждений что Тася покупки сделанные до 7 декабря окешбечивает по старому
Додано: Сер 08 гру, 2021 22:31
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 08 гру, 2021 22:59
Глянул. Стоит прочерк. Но сама операция в виписке еще латиницей. То есть не провелась. Есть аналогичная от конца ноября кирилицей. Она проведена по счету и по ней есть кешбек. Но в самой колонке кэшбека есть ** и текст к ним "отображается после начисления". То есть может он еще начислится после проведения пр счету? Или уже "Изя всё" ? В пуше при операции кишмыш стоял.
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