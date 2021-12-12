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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3806380738083809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 14:30

  ignorabimus написав:Так на пэйхабе всего 3 месяца можно оплачивать, дальше комиссии конские?

2 гривны через Masterpass за платёж - это сильно конская? Или что-то изменилось?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 14:33

  ignorabimus написав:
  Amethyst написав:Мумба, их ВсеМожу с их Хаба = 4..5%

Так на пэйхабе всего 3 месяца можно оплачивать, дальше комиссии конские?

Типа трудно новый акк завести ;). Но вообще-то пумба с их всеможу 5% грязными и без хаба через их пумб онлайн бесплатная. И не три месяца а уже больше года
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:01

Re: ТАСКОМБАНК

Уточню, не через ПУМБ онлайн, а только через мобильное приложение, если выбрали соответствующую категорию кэшбэка.
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 92
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:16

  Gln_Vlrn написав:Уточню, не через ПУМБ онлайн, а только через мобильное приложение, если выбрали соответствующую категорию кэшбэка.

Не ну если уточнять то уже до конца - при условии что категории в вайбер пришли (ведь бывает что их нет). ;) А также если карты пумба открыты и не находятся в процессе закрытия и/или не заблокированы финмоном ;)
Flamingo
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Повідомлень: 7526
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2103 раз.
 
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  #<1 ... 3806380738083809
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