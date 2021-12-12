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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 гру, 2021 14:30
ignorabimus написав:
Так на пэйхабе всего 3 месяца можно оплачивать, дальше комиссии конские?
2 гривны через Masterpass за платёж - это сильно конская? Или что-то изменилось?
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Додано: Нед 12 гру, 2021 14:33
ignorabimus написав: Amethyst написав:
Мумба, их ВсеМожу с их Хаба = 4..5%
Так на пэйхабе всего 3 месяца можно оплачивать, дальше комиссии конские?
Типа трудно новый акк завести
. Но вообще-то пумба с их всеможу 5% грязными и без хаба через их пумб онлайн бесплатная. И не три месяца а уже больше года
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Додано: Пон 13 гру, 2021 13:01
Уточню, не через ПУМБ онлайн, а только через мобильное приложение, если выбрали соответствующую категорию кэшбэка.
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Gln_Vlrn
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Додано: Пон 13 гру, 2021 13:16
Gln_Vlrn написав:
Уточню, не через ПУМБ онлайн, а только через мобильное приложение, если выбрали соответствующую категорию кэшбэка.
Не ну если уточнять то уже до конца - при условии что категории в вайбер пришли (ведь бывает что их нет).
А также если карты пумба открыты и не находятся в процессе закрытия и/или не заблокированы финмоном
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Flamingo
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