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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3806380738083809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 14:30

  ignorabimus написав:Так на пэйхабе всего 3 месяца можно оплачивать, дальше комиссии конские?

2 гривны через Masterpass за платёж - это сильно конская? Или что-то изменилось?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 14:33

  ignorabimus написав:
  Amethyst написав:Мумба, их ВсеМожу с их Хаба = 4..5%

Так на пэйхабе всего 3 месяца можно оплачивать, дальше комиссии конские?

Типа трудно новый акк завести ;). Но вообще-то пумба с их всеможу 5% грязными и без хаба через их пумб онлайн бесплатная. И не три месяца а уже больше года
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:01

Re: ТАСКОМБАНК

Уточню, не через ПУМБ онлайн, а только через мобильное приложение, если выбрали соответствующую категорию кэшбэка.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:16

  Gln_Vlrn написав:Уточню, не через ПУМБ онлайн, а только через мобильное приложение, если выбрали соответствующую категорию кэшбэка.

Не ну если уточнять то уже до конца - при условии что категории в вайбер пришли (ведь бывает что их нет). ;) А также если карты пумба открыты и не находятся в процессе закрытия и/или не заблокированы финмоном ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:24

  Flamingo написав:
  mihasik написав:Чем комуналку сейчас выгодно платить, вика отвалилась, нужно заменить?

Так пумба ж последний год гораздо выгоднее виики. На крайняк некоторые платят ньюшкой от сиба (любым сервисом инет платежей) или кбо или о.кард от идеи (привязывая их в т2ю - остальные сервисы не кошерны).

В мене якось оця фігня з прив'язкою обанк карти в тасіну апку і потім оплату комуналки спрацювала через ж... - то відлуп по оплаті, то "оплата" двічі. Додавши сюди трабли з обанк апкою (неможливо отримати нормальну виписку в апці) отримав в результаті наступного місяця сюрприз у вигляді того що рахунки відмічені як оплачені в тасі по-факту не проплачені і ні кешбеку також немає. Плюнув і заплатив з дебетки форварда (у них якраз був кешбек за комуналку). Тут все пройшло ок.
Зараз замовив ще кредитку ПУМБА спеціально для цього (а так не хотілося - вже цілий зоопарк цих кредиток).
P.S.
Тася попросила актиалізувати дані. І ніби це можна зробити онлайн - пройшов всі кроки зробив фото паспорта і т.д. В результаті приходить відлуп, звонить кура каже що у них там щось фото не пігружаються куди треба - прийдіть у відділення для ідентифікації. Влом туди пертися, ігнорую цю фігню вже другий місяць. Ото цікаво коли рахунок заблокують (тоді можна буде і у відділення підїхати) :)
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:41

В кого ще виникали танці з бубном при оплаті ідеїною кбо через tas2u? Хочу якраз в кінці року відкрити додатково до new card, бо обороти по комуналці значно виросли, от і думаю чи варто...
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:15

extreme_lviv_ua нету никаких танцев, просто звоните на горячку и снимаете блок, разика 2 снимите и они отстанут
omb
 
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