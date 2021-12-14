2 гривны через Masterpass за платёж - это сильно конская? Или что-то изменилось?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 гру, 2021 14:30
Додано: Нед 12 гру, 2021 14:33
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:01
Re: ТАСКОМБАНК
Уточню, не через ПУМБ онлайн, а только через мобильное приложение, если выбрали соответствующую категорию кэшбэка.
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:16
Не ну если уточнять то уже до конца - при условии что категории в вайбер пришли (ведь бывает что их нет). А также если карты пумба открыты и не находятся в процессе закрытия и/или не заблокированы финмоном
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:24
В мене якось оця фігня з прив'язкою обанк карти в тасіну апку і потім оплату комуналки спрацювала через ж... - то відлуп по оплаті, то "оплата" двічі. Додавши сюди трабли з обанк апкою (неможливо отримати нормальну виписку в апці) отримав в результаті наступного місяця сюрприз у вигляді того що рахунки відмічені як оплачені в тасі по-факту не проплачені і ні кешбеку також немає. Плюнув і заплатив з дебетки форварда (у них якраз був кешбек за комуналку). Тут все пройшло ок.
Зараз замовив ще кредитку ПУМБА спеціально для цього (а так не хотілося - вже цілий зоопарк цих кредиток).
P.S.
Тася попросила актиалізувати дані. І ніби це можна зробити онлайн - пройшов всі кроки зробив фото паспорта і т.д. В результаті приходить відлуп, звонить кура каже що у них там щось фото не пігружаються куди треба - прийдіть у відділення для ідентифікації. Влом туди пертися, ігнорую цю фігню вже другий місяць. Ото цікаво коли рахунок заблокують (тоді можна буде і у відділення підїхати)
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:41
В кого ще виникали танці з бубном при оплаті ідеїною кбо через tas2u? Хочу якраз в кінці року відкрити додатково до new card, бо обороти по комуналці значно виросли, от і думаю чи варто...
Додано: Сер 15 гру, 2021 14:15
extreme_lviv_ua нету никаких танцев, просто звоните на горячку и снимаете блок, разика 2 снимите и они отстанут
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:27
Re: ТАСКОМБАНК
в акційному депо вирівняли ставку на 6, 9, 12м - 11%
На 6м тепер незле виглядає
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