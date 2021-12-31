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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3813381438153816

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:47

Re: ТАСКОМБАНК

  wig написав:В tas2u пополнение с чужой привязанной карты всегда проходило день-в-день.
Это, если не заглючит сервис.

Было такое, что потянул с дебетовой Б5 на кредитную Б5, с первой средства списались, а на вторую не зашли. Пару денй искали и затем вернули на дебетовую.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:04

  MASolomko написав:
  wig написав:В tas2u пополнение с чужой привязанной карты всегда проходило день-в-день.
Это, если не заглючит сервис.

Было такое, что потянул с дебетовой Б5 на кредитную Б5, с первой средства списались, а на вторую не зашли. Пару денй искали и затем вернули на дебетовую.

Сегодня с утра все пимпой погасил. В PDF выписке ] "Списання коштів для
погашення заборгованості згідно договору № 01". В Т2Ю все задолженность исчезла. Все сегодня работает корректно. Погасил все кредитки с РД по счету 30,31,1,2,3. Уже все провелось.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:01

  candidat написав:Задача - загасить Б5 в льготном периоде.
...
P.S. Консультант в чате на сайте утверждает, что перевод с карты на карту на сайте будет с комиссией, даже если переводить (тянуть) на карту ТАС. Разве это так? Кто-то пробовал р2р-переводы на сайте? Есть комиссия за перевод на карту ТАС?

Конечно с комиссией, об этом прямо на сайте и написано "Комісія: 0.5% + 5 UAH".
Шлите P2P через любой сторонний сервис до 16:00 и будет вам погашение в льготном периоде.
На последний день года я бы откладывать не стал.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:42

  ramzes4 написав:
  candidat написав:Задача - загасить Б5 в льготном периоде.
...
P.S. Консультант в чате на сайте утверждает, что перевод с карты на карту на сайте будет с комиссией, даже если переводить (тянуть) на карту ТАС. Разве это так? Кто-то пробовал р2р-переводы на сайте? Есть комиссия за перевод на карту ТАС?

Конечно с комиссией, об этом прямо на сайте и написано "Комісія: 0.5% + 5 UAH".
Шлите P2P через любой сторонний сервис до 16:00 и будет вам погашение в льготном периоде.
На последний день года я бы откладывать не стал.

Так весь фокус в том, что на месте текста "Комісія: 0,5% + 5 UAH" появляется текст "Комісія 10 UAH" (если для примера пишешь сумму перевода 1000 грн), когда получателем указываешь карту другого банка, а также указывает, что сумма перевода 1000, а с отправителя спишут 1010 грн. Но когда исправляешь на карту ТАС, то и сумма перевода, и сумма с отправителя становятся по 1000, а комиссия 10 uah опять превращается в комиссию 0,5% + 5 uah. Как-то смахивает, что для карт ТАС без комиссии.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:54

candidat
Навряд чи тут багато тих, хто переказує через сайт. Киньте 100 грн і перевірте самостійно. ТАС2Ю принципово не користуєтеся?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:55

Re: ТАСКОМБАНК

СЭП из Аваля, отправленный в 13-20, зашёл в 18-50..
Уже перебирал в уме варианты откуда завтра пимпой спасаться..
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:10

  Alex_ki написав:СЭП из Аваля, отправленный в 13-20, зашёл в 18-50..
Уже перебирал в уме варианты откуда завтра пимпой спасаться..

Конец года. Банки колбасит ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 23:49

Re: ТАСКОМБАНК

Якщо кешбек не вивів сьогодні, то в січні він анулюється? Чи ще 4го числа буде можливість вивести? Зараз пише Помилка.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 02:01

  _PORT_UA написав:Якщо кешбек не вивів сьогодні, то в січні він анулюється? Чи ще 4го числа буде можливість вивести? Зараз пише Помилка.
можно будет
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 10:15

Re: ТАСКОМБАНК

_PORT_UA, до 17:00 в первый рабочий для банка день надо успеть вывести. В 18:00 банк обнулит кешбек, накопленный за прошлый квартал.
MASolomko
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