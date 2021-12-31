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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3814381538163817

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:31

MASolomko
А что будет происходить с 17-ти до 18-ти? :P
Vorlon
 
Повідомлень: 9938
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:07

  Vorlon написав:MASolomko
А что будет происходить с 17-ти до 18-ти? :P

В это время маленькие злые гномики Таси переносят КБ в печи крематория :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 1557
З нами з: 05.05.21
Подякував: 101 раз.
Подякували: 281 раз.
 
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  #<1 ... 3814381538163817
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