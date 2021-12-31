MASolomko
А что будет происходить с 17-ти до 18-ти?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 січ, 2022 13:07
Додано: Суб 01 січ, 2022 15:49
Re: ТАСКОМБАНК
Сегодня вывел неожиданно быстро начисленный кэшбэк. Несколько грн. Все корректно.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|