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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 січ, 2022 12:31
MASolomko
А что будет происходить с 17-ти до 18-ти?
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Додано: Суб 01 січ, 2022 15:49
Сегодня вывел неожиданно быстро начисленный кэшбэк. Несколько грн. Все корректно.
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lel
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Додано: Суб 01 січ, 2022 17:32
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