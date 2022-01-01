MASolomko
А что будет происходить с 17-ти до 18-ти?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 січ, 2022 13:07
Додано: Суб 01 січ, 2022 15:49
Re: ТАСКОМБАНК
Сегодня вывел неожиданно быстро начисленный кэшбэк. Несколько грн. Все корректно.
Додано: Суб 01 січ, 2022 17:54
Додано: Суб 01 січ, 2022 20:09
только что нажал выплатить кеш бек, и за 2 минуты уже зачислили, в 8 вечера субботы, удивительно прям
Додано: Суб 01 січ, 2022 21:06
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите какую карту или пакет лучше взять для валюта-обмена? в идеале без подводных камней чтобы не попасть на комиссию будучи не гуру в вопросе
Додано: Суб 01 січ, 2022 21:20
gonzo , у Таси хорошие курсы, но не самые лучшие. Если таки Тася, то В5.
Додано: Суб 01 січ, 2022 23:18
gonzo
Платівки та Ощадні рахунки у потрібних валютах. Заводити через Ощадний, після чого на картку і обмінюєте. Знімаєте з картки. Віртуальні Платівки можна відкрити навіть у застосунку, а от перші Ощадні краще відкрити у відділенні, бо для їх відкриття на картці має бути мін. сума, а ви її ще не завели у банку.
Додано: Нед 02 січ, 2022 00:00
Re: ТАСКОМБАНК
т.к. с Викой заставляют прощаться, была основной картой (кроме категорий у других банков) На что её заменить? Изи, новый пакет от ТАСа, или что-то есть поинтереснее?
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