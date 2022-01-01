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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3815381638173818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:56

  rollo написав:Всех с Наступившим!
Подскажите, а мужчине Пудру как допку к Б5 (не на подругу) можно ещё оформить или поезд ушел?


Я оформлял на жену пудру допкой, к своей Б5. Раньше только так можно было, они что-то меняли?
Это ещё и стоило 200грн
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:42

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:А что будет происходить с 17-ти до 18-ти?
Без понятия. Но в рабочий день до 17:00 кешбек выводиться до 10 минут (это указано в приложении).

  rollo написав:а мужчине Пудру как допку к Б5 (не на подругу) можно ещё оформить или поезд ушел?
Поезд ушёл в начале ноября. Теперь нельзя оформить допку В5/Pudra к основной Pudra/В5, уже раздельные продукты.
MASolomko
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  #<1 ... 3815381638173818
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