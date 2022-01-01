Я оформлял на жену пудру допкой, к своей Б5. Раньше только так можно было, они что-то меняли?
Это ещё и стоило 200грн
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Додано: Нед 02 січ, 2022 13:56
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:42
Re: ТАСКОМБАНК
Без понятия. Но в рабочий день до 17:00 кешбек выводиться до 10 минут (это указано в приложении).
Поезд ушёл в начале ноября. Теперь нельзя оформить допку В5/Pudra к основной Pudra/В5, уже раздельные продукты.
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