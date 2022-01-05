Депо можно пополнять в ТАС2U с любой привязанной карты.
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Додано: Пон 03 січ, 2022 21:26
Додано: Пон 03 січ, 2022 23:18
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 04 січ, 2022 15:47
Re: ТАСКОМБАНК
Щось нема кешбеку за 30е та 31е числа. Завтра вже начислять, чи може ще сьогодні в 16-59 ?
Додано: Вів 04 січ, 2022 16:02
Додано: Вів 04 січ, 2022 22:57
Кому интересно, при ручном повторном размещении депо в tas2u к нему добавляется 0,1 % (для USD), а при автопродлении - нет. Поэтому, если цель - максимальный доход, то при длительном хранении денег в банке автопродление нужно отключать и каждый раз переразмещать депо вручную.
Додано: Сер 05 січ, 2022 10:50
Додано: Сер 05 січ, 2022 19:23
Аналогичная проблема.
Выплатили за 31.12, 1.01. и 2.01. А за все 6 покупок, сделанных 30.12, не выплатили ни по одной.
Народ, проверьте у себя, кому не лень, - выплатили(на бонусный счет) кешбэки за 30.12?
У меня в пушах есть все начисления, но вот выплат за 30.12. нет.
Додано: Сер 05 січ, 2022 19:28
Искатель
Из двух покупок 30-го получен кэшбек за одну в Сильпо в 22:53. За АТБ в 18:40 пока нет...
Кстати, я так понял, что практика последних нескольких лет, когда ТАС проводил все покупки уходящего года задним числом, наконец прекращена
Додано: Сер 05 січ, 2022 19:54
Re: ТАСКОМБАНК
Тоже не выплатили за 30.12.
Додано: Сер 05 січ, 2022 22:47
Re: ТАСКОМБАНК
Аналогічно - за покупки 31 грудня прийшов кешбек, за покупки 30 грудня - ніт 🤔 Хоча у пдф виписці - кешбек зазначений
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