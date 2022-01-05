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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3817381838193820>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 225
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 21:26

  reef написав:Акционный депо с пополнением, в отделении толком не смогли объяснить, как пополнять онлайн без комиссии: через Ощадный или можно прямо на депо?

Депо можно пополнять в ТАС2U с любой привязанной карты.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 23:18

Re: ТАСКОМБАНК

  reef написав:как пополнять онлайн без комиссии: через Ощадный или можно прямо на депо?

На Ощадний , Часткове зняття на платівку, Поповнити депозит.
PS Тільки перші 90 днів з дня відкриття.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 15:47

Re: ТАСКОМБАНК

Щось нема кешбеку за 30е та 31е числа. Завтра вже начислять, чи може ще сьогодні в 16-59 ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 16:02

  1finanсier написав:Щось нема кешбеку за 30е та 31е числа. Завтра вже начислять, чи може ще сьогодні в 16-59 ?
Сьогодні починаючи ~ з 20:00 мали б починати виплачувати, треба зачекати :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 22:57

Кому интересно, при ручном повторном размещении депо в tas2u к нему добавляется 0,1 % (для USD), а при автопродлении - нет. Поэтому, если цель - максимальный доход, то при длительном хранении денег в банке автопродление нужно отключать и каждый раз переразмещать депо вручную.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 10:50

  extreme_lviv_ua написав:
  1finanсier написав:Щось нема кешбеку за 30е та 31е числа. Завтра вже начислять, чи може ще сьогодні в 16-59 ?
Сьогодні починаючи ~ з 20:00 мали б починати виплачувати, треба зачекати :roll:
Дивно... Виплатили тільки за 31, за 30-те ніт, хоча магазини одинакоаві (продукти). :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 19:23

  extreme_lviv_ua написав:
  extreme_lviv_ua написав:
  1finanсier написав:Щось нема кешбеку за 30е та 31е числа. Завтра вже начислять, чи може ще сьогодні в 16-59 ?
Сьогодні починаючи ~ з 20:00 мали б починати виплачувати, треба зачекати :roll:
Дивно... Виплатили тільки за 31, за 30-те ніт, хоча магазини одинакоаві (продукти). :roll:

Аналогичная проблема.
Выплатили за 31.12, 1.01. и 2.01. А за все 6 покупок, сделанных 30.12, не выплатили ни по одной.
Народ, проверьте у себя, кому не лень, - выплатили(на бонусный счет) кешбэки за 30.12?
У меня в пушах есть все начисления, но вот выплат за 30.12. нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 19:28

Искатель
Из двух покупок 30-го получен кэшбек за одну в Сильпо в 22:53. За АТБ в 18:40 пока нет...

Кстати, я так понял, что практика последних нескольких лет, когда ТАС проводил все покупки уходящего года задним числом, наконец прекращена :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 19:54

Re: ТАСКОМБАНК

Тоже не выплатили за 30.12.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:47

Re: ТАСКОМБАНК

Аналогічно - за покупки 31 грудня прийшов кешбек, за покупки 30 грудня - ніт 🤔 Хоча у пдф виписці - кешбек зазначений
1finanсier
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