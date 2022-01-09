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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 січ, 2022 23:03
Позвонил на горячую линию, попытался изложить суть проблемы. Юноша, которого явно разбудили, долго не мог понять,чего я от него хочу. Все же сказал, что "зафиксировали обращение", посмотрим, что из этого будет.
Советую еще кому-то позвонить, я акцентировал, что это не моя личная, а общебанковская проблема. Но был ли услышан, не знаю.
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Искатель
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Додано: Чет 06 січ, 2022 09:35
Искатель написав:
Позвонил на горячую линию, попытался изложить суть проблемы. Юноша, которого явно разбудили, долго не мог понять,чего я от него хочу. Все же сказал, что "зафиксировали обращение", посмотрим, что из этого будет.
Советую еще кому-то позвонить, я акцентировал, что это не моя личная, а общебанковская проблема. Но был ли услышан, не знаю.
Також звякнув, будемо чекати
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extreme_lviv_ua
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Додано: Чет 06 січ, 2022 11:22
extreme_lviv_ua
Проблема явно не глобальная, мне за 30.12 бонусы зашли 4.01, а другие 6.01.
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ukrprom2014
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Додано: Чет 06 січ, 2022 11:51
Зашел сегодня кешбеку за 30 января
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Boundless
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Додано: Чет 06 січ, 2022 11:55
ukrprom2014 написав:extreme_lviv_ua
Проблема явно не глобальная, мне за 30.12 бонусы зашли 4.01, а другие 6.01.
Якщо в кількох людей з форуму така проблема виникла, значить проблема непоодинока/масова/глобальна і т.д.
Boundless написав:
Зашел сегодня кешбеку за 30 января
В 11:20 зайшов
P.S. Щойно подзвонили з підтримки і повідомили, що нарахували за 30-те. Причин не назвали, подякували за бдітєльность, гг
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extreme_lviv_ua
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:33
Boundless написав:
Зашел сегодня кешбеку за 30 января
Класно Вам
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V2
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:26
Мне тоже зашло, аж за одну операцию (из шести).
Жду остальное.
И то, что они зашли днем, а не вечером, наводит на мысли о ручном разгребании завалов.
P.S. Зачислили все 6 сумм за 30.12. Наверно, не зря дергали звонками.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 20:39
Не найду на сайте ДКБО.
Снятие кредитных средств в банкомате в грейсе по Пудре?
Пришло предложение "Снимай за спасибо"
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vollena71
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