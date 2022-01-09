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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3817381838193820

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 225
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:03

Позвонил на горячую линию, попытался изложить суть проблемы. Юноша, которого явно разбудили, долго не мог понять,чего я от него хочу. Все же сказал, что "зафиксировали обращение", посмотрим, что из этого будет.
Советую еще кому-то позвонить, я акцентировал, что это не моя личная, а общебанковская проблема. Но был ли услышан, не знаю.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 09:35

  Искатель написав:Позвонил на горячую линию, попытался изложить суть проблемы. Юноша, которого явно разбудили, долго не мог понять,чего я от него хочу. Все же сказал, что "зафиксировали обращение", посмотрим, что из этого будет.
Советую еще кому-то позвонить, я акцентировал, что это не моя личная, а общебанковская проблема. Но был ли услышан, не знаю.
Також звякнув, будемо чекати :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 11:22

extreme_lviv_ua
Проблема явно не глобальная, мне за 30.12 бонусы зашли 4.01, а другие 6.01.
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 11:51

Re: ТАСКОМБАНК

Зашел сегодня кешбеку за 30 января
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 11:55

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrprom2014 написав:extreme_lviv_ua
Проблема явно не глобальная, мне за 30.12 бонусы зашли 4.01, а другие 6.01.
Якщо в кількох людей з форуму така проблема виникла, значить проблема непоодинока/масова/глобальна і т.д. :roll:

  Boundless написав:Зашел сегодня кешбеку за 30 января
В 11:20 зайшов
P.S. Щойно подзвонили з підтримки і повідомили, що нарахували за 30-те. Причин не назвали, подякували за бдітєльность, гг :lol:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:33

  Boundless написав:Зашел сегодня кешбеку за 30 января


Класно Вам ;)
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:26

Мне тоже зашло, аж за одну операцию (из шести).
Жду остальное.
И то, что они зашли днем, а не вечером, наводит на мысли о ручном разгребании завалов.

P.S. Зачислили все 6 сумм за 30.12. Наверно, не зря дергали звонками.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:39

Не найду на сайте ДКБО.
Снятие кредитных средств в банкомате в грейсе по Пудре?
Пришло предложение "Снимай за спасибо"
vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:12

  vollena71 написав:Не найду на сайте ДКБО.


https://tascombank.ua/files/Typova_form ... b_1711.pdf
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:14

  vollena71 написав:Не найду на сайте ДКБО.
Снятие кредитных средств в банкомате в грейсе по Пудре?
Пришло предложение "Снимай за спасибо"

Пудра - это вариация Б5, там отличия только в кешбеке. По-моему без грейса
Вкладчик1234
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