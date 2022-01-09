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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 січ, 2022 23:27
Вкладчик1234 написав:
По-моему без грейса
Так було на початку, але вже багато років як у грейсі. Аналогічною акцією користувався роки 4 тому без жодних побічних ефектів.
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