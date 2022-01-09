Так було на початку, але вже багато років як у грейсі. Аналогічною акцією користувався роки 4 тому без жодних побічних ефектів.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 23:27
Додано: Пон 10 січ, 2022 00:58
Re: ТАСКОМБАНК
Невже дійсно таке було?
Я досить рано (не так рано, як Вікенд, за кілька місяців до офіційного старту, але рано) зробив Пудру як допку до Б5, і звісно все з грейсом було
Додано: Пон 10 січ, 2022 01:27
Вище була проведена аналогія між В5 та Пудрою. На початку запуску В5 зняття готівки не входило до пільгового періоду. Думаю, що саме цей факт пригадує Вкладчик1234. На скільки я пам'ятаю, то Ви праві, і у Пудри зняття готівки входило до пільгового періоду від початку.
P.S. від кого не очікував камінгаут зі зняттям готівки з кредитки, так це від Вас
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