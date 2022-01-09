|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 січ, 2022 23:27
Вкладчик1234 написав:
По-моему без грейса
Так було на початку, але вже багато років як у грейсі. Аналогічною акцією користувався роки 4 тому без жодних побічних ефектів.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6501
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 00:58
klug написав: Вкладчик1234 написав:
По-моему без грейса
Так було на початку, але вже багато років як у грейсі. Аналогічною акцією користувався роки 4 тому без жодних побічних ефектів.
Невже дійсно таке було?
Я досить рано (не так рано, як Вікенд, за кілька місяців до офіційного старту, але рано) зробив Пудру як допку до Б5, і звісно все з грейсом було
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30947
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1307 раз.
- Подякували: 7430 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 10 січ, 2022 01:27
Faceless написав: klug написав: Вкладчик1234 написав:
По-моему без грейса
Так було на початку, але вже багато років як у грейсі. Аналогічною акцією користувався роки 4 тому без жодних побічних ефектів.
Невже дійсно таке було?
Я досить рано (не так рано, як Вікенд, за кілька місяців до офіційного старту, але рано) зробив Пудру як допку до Б5, і звісно все з грейсом було
Вище була проведена аналогія між В5 та Пудрою. На початку запуску В5 зняття готівки не входило до пільгового періоду. Думаю, що саме цей факт пригадує Вкладчик1234
. На скільки я пам'ятаю, то Ви праві, і у Пудри зняття готівки входило до пільгового періоду від початку.
P.S. від кого не очікував камінгаут зі зняттям готівки з кредитки, так це від Вас
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6501
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 12:41
Есть у кого-то здесь опыт chargeback, какие комисиии и нюансы ? китаец закрыл спор в вою сторону по причине того, что нет доказательств того, что посылка уехала назад в Китай, сейчас это четко видно в отселивании, но они морозятся. В Привате когда-то давно делал, было бесплатно и с удобным интерфейсом где видно было статусы процедуры.
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 12:46
SILVER_UA написав:
Есть у кого-то здесь опыт chargeback, какие комисиии и нюансы ?
Звоните на горячку - излагаете суть проблемы - они составляют заявку. Спустя какое-то время перезванивает специалист из профильного отдела - уточняет все нюансы. Просит на мыло скинуть подтверждающие документы. О комисе, если он будет, скажет либо сразу, либо позже после изучения ваших доков.
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7675
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2145 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Пон 10 січ, 2022 12:48
Flamingo написав:
О комисе, если он будет, скажет либо сразу, либо позже после изучения ваших доков.
чтобы комис не был больше, чем платеж
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:38
Тут обсуждалось, что вроде перевод гривни с тазика на изю без комиссии. Попробовал толкнуть, рисует комиссию. Хотел потянуть изей, не хватает средств, видимо на комиссию. Я что то не так делаю, или может не с той карты пытаюсь скинуть?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11619
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 1626 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:39
SILVER_UA написав: Flamingo написав:
О комисе, если он будет, скажет либо сразу, либо позже после изучения ваших доков.
чтобы комис не был больше, чем платеж
Комісія може бути, якщо МПС вирішить не повертати гроші. Ви не пишете, що у Вас за картка, тому наведу приклад для В5:
5.10. Плата за безпідставне оскарження трансакції, в т.ч. ПДВ - 300 грн.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6501
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:44
Stringer написав:
Тут обсуждалось, что вроде перевод гривни с тазика на изю без комиссии. Попробовал толкнуть, рисует комиссию. Хотел потянуть изей, не хватает средств, видимо на комиссию. Я что то не так делаю, или может не с той карты пытаюсь скинуть?
С Виртуалки на карту Спортбанка - без комиссии. На Изю нет вариантов без комиссии, от слова "совсем". Или они настолько мудреные, что я не нашел.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5239
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 794 раз.
- Подякували: 3990 раз.
-
- Профіль
-
5
10
1
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:48
Искатель написав: Stringer написав:
Тут обсуждалось, что вроде перевод гривни с тазика на изю без комиссии. Попробовал толкнуть, рисует комиссию. Хотел потянуть изей, не хватает средств, видимо на комиссию. Я что то не так делаю, или может не с той карты пытаюсь скинуть?
С Виртуалки на карту Спортбанка - без комиссии. На Изю нет вариантов без комиссии, от слова "совсем". Или они настолько мудреные, что я не нашел.
Спортбанка мне не подходит, там у меня минус постоянный. Обидно
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11619
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 1626 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|