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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3819382038213822>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 225
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:27

  Вкладчик1234 написав:По-моему без грейса

Так було на початку, але вже багато років як у грейсі. Аналогічною акцією користувався роки 4 тому без жодних побічних ефектів.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 00:58

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  Вкладчик1234 написав:По-моему без грейса

Так було на початку, але вже багато років як у грейсі. Аналогічною акцією користувався роки 4 тому без жодних побічних ефектів.
Невже дійсно таке було?
Я досить рано (не так рано, як Вікенд, за кілька місяців до офіційного старту, але рано) зробив Пудру як допку до Б5, і звісно все з грейсом було
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 01:27

  Faceless написав:
klug написав:
  Вкладчик1234 написав:По-моему без грейса

Так було на початку, але вже багато років як у грейсі. Аналогічною акцією користувався роки 4 тому без жодних побічних ефектів.
Невже дійсно таке було?
Я досить рано (не так рано, як Вікенд, за кілька місяців до офіційного старту, але рано) зробив Пудру як допку до Б5, і звісно все з грейсом було

Вище була проведена аналогія між В5 та Пудрою. На початку запуску В5 зняття готівки не входило до пільгового періоду. Думаю, що саме цей факт пригадує Вкладчик1234. На скільки я пам'ятаю, то Ви праві, і у Пудри зняття готівки входило до пільгового періоду від початку.

P.S. від кого не очікував камінгаут зі зняттям готівки з кредитки, так це від Вас :o
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:41

chargeback

Есть у кого-то здесь опыт chargeback, какие комисиии и нюансы ? китаец закрыл спор в вою сторону по причине того, что нет доказательств того, что посылка уехала назад в Китай, сейчас это четко видно в отселивании, но они морозятся. В Привате когда-то давно делал, было бесплатно и с удобным интерфейсом где видно было статусы процедуры.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:46

Re: ТАСКОМБАНК

  SILVER_UA написав:Есть у кого-то здесь опыт chargeback, какие комисиии и нюансы ?

Звоните на горячку - излагаете суть проблемы - они составляют заявку. Спустя какое-то время перезванивает специалист из профильного отдела - уточняет все нюансы. Просит на мыло скинуть подтверждающие документы. О комисе, если он будет, скажет либо сразу, либо позже после изучения ваших доков.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:48

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:О комисе, если он будет, скажет либо сразу, либо позже после изучения ваших доков.

чтобы комис не был больше, чем платеж :(
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:38

Re: ТАСКОМБАНК

Тут обсуждалось, что вроде перевод гривни с тазика на изю без комиссии. Попробовал толкнуть, рисует комиссию. Хотел потянуть изей, не хватает средств, видимо на комиссию. Я что то не так делаю, или может не с той карты пытаюсь скинуть?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:39

  SILVER_UA написав:
  Flamingo написав:О комисе, если он будет, скажет либо сразу, либо позже после изучения ваших доков.

чтобы комис не был больше, чем платеж :(

Комісія може бути, якщо МПС вирішить не повертати гроші. Ви не пишете, що у Вас за картка, тому наведу приклад для В5:
5.10. Плата за безпідставне оскарження трансакції, в т.ч. ПДВ - 300 грн.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:44

  Stringer написав:Тут обсуждалось, что вроде перевод гривни с тазика на изю без комиссии. Попробовал толкнуть, рисует комиссию. Хотел потянуть изей, не хватает средств, видимо на комиссию. Я что то не так делаю, или может не с той карты пытаюсь скинуть?

С Виртуалки на карту Спортбанка - без комиссии. На Изю нет вариантов без комиссии, от слова "совсем". Или они настолько мудреные, что я не нашел.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:48

  Искатель написав:
  Stringer написав:Тут обсуждалось, что вроде перевод гривни с тазика на изю без комиссии. Попробовал толкнуть, рисует комиссию. Хотел потянуть изей, не хватает средств, видимо на комиссию. Я что то не так делаю, или может не с той карты пытаюсь скинуть?

С Виртуалки на карту Спортбанка - без комиссии. На Изю нет вариантов без комиссии, от слова "совсем". Или они настолько мудреные, что я не нашел.

Спортбанка мне не подходит, там у меня минус постоянный. Обидно :(
Stringer
 
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