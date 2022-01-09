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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 14:05
Re: ТАСКОМБАНК
28 декабря попытался расплатиться Б5 за проезд в троллейбусе, на POS-терминале у водителя. Оплата не прошла, отколнено. Почему, непонятно. Тепер мне черерз каждые три дня после полуночи гуглпей присылает сообщение об неуспешной попытке оплаты. Надо что-то делать, или оно само через какое-то время перестанет?
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