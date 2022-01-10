RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3819382038213822

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 225
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:05

Re: ТАСКОМБАНК

28 декабря попытался расплатиться Б5 за проезд в троллейбусе, на POS-терминале у водителя. Оплата не прошла, отколнено. Почему, непонятно. Тепер мне черерз каждые три дня после полуночи гуглпей присылает сообщение об неуспешной попытке оплаты. Надо что-то делать, или оно само через какое-то время перестанет?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4118
З нами з: 14.10.08
Подякував: 256 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:39

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  Faceless написав:
klug написав:[quote="5371660:Вкладчик1234"]По-моему без грейса

Так було на початку, але вже багато років як у грейсі. Аналогічною акцією користувався роки 4 тому без жодних побічних ефектів.
Невже дійсно таке було?
Я досить рано (не так рано, як Вікенд, за кілька місяців до офіційного старту, але рано) зробив Пудру як допку до Б5, і звісно все з грейсом було

Вище була проведена аналогія між В5 та Пудрою. На початку запуску В5 зняття готівки не входило до пільгового періоду. Думаю, що саме цей факт пригадує Вкладчик1234. На скільки я пам'ятаю, то Ви праві, і у Пудри зняття готівки входило до пільгового періоду від початку.

P.S. від кого не очікував камінгаут зі зняттям готівки з кредитки, так це від Вас :o[/quote]Ні, я готівки не знімав жодного разу, ні з Пудри, ні з Б5. Питання було тільки щодо грейсу. Я чогось зрозумів так, ніби по Пудрі взагалі грейсу не було, може не дочитав, мені і в голову б не прийшло з неї знімати готівку
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30960
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 7434 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:48

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Комісія може бути, якщо МПС вирішить не повертати гроші. Ви не пишете, що у Вас за картка, тому наведу приклад для В5:

Пока не уточнял, что там была за карта, Б5 или Weekend, но именно косяков со стороны ТАС и опасаюсь, чтобы потом вместе с суммой транзакции не пришлось им дополнительно платить. Пока с китайцем переписываюсь, но уже через недельку нужно будет все таки в банк обращаться
SILVER_UA
 
Повідомлень: 894
З нами з: 21.07.10
Подякував: 180 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:51

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:Я что то не так делаю, или может не с той карты пытаюсь скинуть?
Из обсуждения я понял, что с карты "Платівка" перевод из TAS2U на карты, эмитентом которых является ТАС, должно идти без %. Пока не проверял на деле.

  Ferlakur написав:28 декабря попытался расплатиться Б5 за проезд в троллейбусе, на POS-терминале у водителя. Оплата не прошла, отколнено... Надо что-то делать, или оно само через какое-то время перестанет?
Такая проблема наблюдается, если терминал от Symbol Transport. Авторизация операции происходит online, но данные карты терминал сохранил в офлайн. Если денег на карте достаточно, то операция отклоняется банков для предотвращения мошенничества. Операция проходит с каким-то одинаковым параметром, банк на какой-то операции перестаёт такие операции пропускать.

В общем, если продавец не спишет деньги, то карту (а в данном случае токен) занесёт в чёрный список.
Вариант первый. Можешь попробовать обратиться в банк и попросить сбросить счётчик, чтобы операция прошла (может получится) + пусть банк через МПС накатает жалобу на продавца.
Вариант второй. Ничего не делать или пересоздать токен. Если и дальше будешь оплачивать картами ТАС (в том числе izibank, sportbank), получишь туже самую байду.

ps В этой теме я про это писал.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4180
З нами з: 08.03.18
Подякував: 473 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:25

Страховка 1% на В5. Як відключити? Дякую.
DIV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5654
З нами з: 19.09.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 01:44

DIV
Заявою у відділенні.
alibob
 
Повідомлень: 179
З нами з: 31.01.18
Подякував: 59 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3819382038213822
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35186)
11.01.2022 02:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.