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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:05
Re: ТАСКОМБАНК
28 декабря попытался расплатиться Б5 за проезд в троллейбусе, на POS-терминале у водителя. Оплата не прошла, отколнено. Почему, непонятно. Тепер мне черерз каждые три дня после полуночи гуглпей присылает сообщение об неуспешной попытке оплаты. Надо что-то делать, или оно само через какое-то время перестанет?
Додано: Пон 10 січ, 2022 14:39
Re: ТАСКОМБАНК
Вище була проведена аналогія між В5 та Пудрою. На початку запуску В5 зняття готівки не входило до пільгового періоду. Думаю, що саме цей факт пригадує Вкладчик1234. На скільки я пам'ятаю, то Ви праві, і у Пудри зняття готівки входило до пільгового періоду від початку.
P.S. від кого не очікував камінгаут зі зняттям готівки з кредитки, так це від Вас [/quote]Ні, я готівки не знімав жодного разу, ні з Пудри, ні з Б5. Питання було тільки щодо грейсу. Я чогось зрозумів так, ніби по Пудрі взагалі грейсу не було, може не дочитав, мені і в голову б не прийшло з неї знімати готівку
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:48
Re: ТАСКОМБАНК
Пока не уточнял, что там была за карта, Б5 или Weekend, но именно косяков со стороны ТАС и опасаюсь, чтобы потом вместе с суммой транзакции не пришлось им дополнительно платить. Пока с китайцем переписываюсь, но уже через недельку нужно будет все таки в банк обращаться
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:51
Re: ТАСКОМБАНК
Из обсуждения я понял, что с карты "Платівка" перевод из TAS2U на карты, эмитентом которых является ТАС, должно идти без %. Пока не проверял на деле.
Такая проблема наблюдается, если
В общем, если продавец не спишет деньги, то карту (а в данном случае токен) занесёт в чёрный список.
Вариант первый. Можешь попробовать обратиться в банк и попросить сбросить счётчик, чтобы операция прошла (может получится) + пусть банк через МПС накатает жалобу на продавца.
Вариант второй. Ничего не делать или пересоздать токен. Если и дальше будешь оплачивать картами ТАС (в том числе izibank, sportbank), получишь туже самую байду.
ps В этой теме я про это писал.
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:21
Re: ТАСКОМБАНК
Прошу подсказать. Умер отец, остался вклад в банке. По завещанию принадлежит мне, проживали вместе, вроде по закону автоматически вступила в наследство. Помню, что когда умерла мама, мы сообщили в банк (не этот), банк заморозил вклад на пол года. Никаких процентов за это время не начислил. Вклад выдал только после нотариуса. Проценты на карту за этот месяц перечислили, я планирую их снимать и потом просто снять постепенно депозит с карты. Можно ли так сделать или я что-то нарушу?
Пожалуйста, кто знает, подскажите. Можно в ЛС,
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:37
Вступайте в наследство.
Т.е. идите к нотариусу, открывайте наследное дело, получайте свидоцтво на наследство, в т.ч. на вклад (с указанием точной суммы) и забирайте.
Все как и прошлый раз вы делали.
Вы ж учтите, шо завещание ещё ж могут и оспорить, т.е. без наследного дела никак
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