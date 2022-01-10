Додано: Пон 10 січ, 2022 17:51

Stringer написав: Я что то не так делаю, или может не с той карты пытаюсь скинуть? Я что то не так делаю, или может не с той карты пытаюсь скинуть?

Ferlakur написав: 28 декабря попытался расплатиться Б5 за проезд в троллейбусе, на POS-терминале у водителя. Оплата не прошла, отколнено... Надо что-то делать, или оно само через какое-то время перестанет? 28 декабря попытался расплатиться Б5 за проезд в троллейбусе, на POS-терминале у водителя. Оплата не прошла, отколнено... Надо что-то делать, или оно само через какое-то время перестанет?

Из обсуждения я понял, что с карты "Платівка" перевод из TAS2U на карты, эмитентом которых является ТАС, должно идти без %. Пока не проверял на деле.Такая проблема наблюдается, если. Авторизация операции происходит online, но данные карты терминал сохранил в офлайн. Если денег на карте достаточно, то операция отклоняется банков для предотвращения мошенничества. Операция проходит с каким-то одинаковым параметром, банк на какой-то операции перестаёт такие операции пропускать.В общем, если продавец не спишет деньги, то карту (а в данном случае токен) занесёт в чёрный список.Вариант первый. Можешь попробовать обратиться в банк и попросить сбросить счётчик, чтобы операция прошла (может получится) + пусть банк через МПС накатает жалобу на продавца.Вариант второй. Ничего не делать или пересоздать токен. Если и дальше будешь оплачивать картами ТАС (в том числе izibank, sportbank), получишь туже самую байду.ps В этой теме я про это писал.