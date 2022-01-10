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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3820382138223823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 225
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 12:53

  Hella написав:Amethyst То есть, проценты я снимать пока не могу? Они их вообще не будут начислять? Наследница я единственная осталась.

Если внимательно почитать соответствующие законы, то можно прийти к выводу, что с момента смерти владельца вклада банк обязан прекратить начисление процентов по вкладу (но и процентов по кредитам тоже, если таковые имеются), а все средства на счетах передать наследникам после вступления наследства в силу и на основании соответствующего свидетельства. Но наш верховный суд неоднократно считал иначе, и обязывал банки выплачивать проценты по депозитам за время принятия наследства. Какой в настоящее время баланс сил, и как сейчас поступают банки в таких случаях, если не подавать в суд - я не знаю.
По закону карты и счета человека, который умер, перестают быть действительными, и снимать с них ничего нельзя. Но банк может не быть в курсе этого события, и продолжать как начислять проценты, так и выдавать их, например, через банкомат, если у вас был доступ. Это не совсем законно, но если реальных пострадавших нет, то вряд-ли вам это чем-то грозит.
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  #<1 ... 3820382138223823
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