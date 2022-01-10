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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3820382138223823 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 225 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 56 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 30 Всього голосів : 225 Додано: Вів 11 січ, 2022 12:53 Hella написав: Amethyst То есть, проценты я снимать пока не могу? Они их вообще не будут начислять? Наследница я единственная осталась. То есть, проценты я снимать пока не могу? Они их вообще не будут начислять? Наследница я единственная осталась.

Если внимательно почитать соответствующие законы, то можно прийти к выводу, что с момента смерти владельца вклада банк обязан прекратить начисление процентов по вкладу (но и процентов по кредитам тоже, если таковые имеются), а все средства на счетах передать наследникам после вступления наследства в силу и на основании соответствующего свидетельства. Но наш верховный суд неоднократно считал иначе, и обязывал банки выплачивать проценты по депозитам за время принятия наследства. Какой в настоящее время баланс сил, и как сейчас поступают банки в таких случаях, если не подавать в суд - я не знаю.

По закону карты и счета человека, который умер, перестают быть действительными, и снимать с них ничего нельзя. Но банк может не быть в курсе этого события, и продолжать как начислять проценты, так и выдавать их, например, через банкомат, если у вас был доступ. Это не совсем законно, но если реальных пострадавших нет, то вряд-ли вам это чем-то грозит. Если внимательно почитать соответствующие законы, то можно прийти к выводу, что с момента смерти владельца вклада банк обязан прекратить начисление процентов по вкладу (но и процентов по кредитам тоже, если таковые имеются), а все средства на счетах передать наследникам после вступления наследства в силу и на основании соответствующего свидетельства. Но наш верховный суд неоднократно считал иначе, и обязывал банки выплачивать проценты по депозитам за время принятия наследства. Какой в настоящее время баланс сил, и как сейчас поступают банки в таких случаях, если не подавать в суд - я не знаю.По закону карты и счета человека, который умер, перестают быть действительными, и снимать с них ничего нельзя. Но банк может не быть в курсе этого события, и продолжать как начислять проценты, так и выдавать их, например, через банкомат, если у вас был доступ. Это не совсем законно, но если реальных пострадавших нет, то вряд-ли вам это чем-то грозит. M-Audio Повідомлень: 2536 З нами з: 23.03.11 Подякував: 476 раз. Подякували: 375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 13:32 M-Audio Спасибо! Hella Повідомлень: 1090 З нами з: 25.08.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 14:23 M-Audio написав: DIV написав: Страховка 1% на В5. Як відключити? Дякую. Страховка 1% на В5. Як відключити? Дякую.

А где её видно? А то может у меня тоже есть? А где её видно? А то может у меня тоже есть?



https://tascombank.ua/files/Taryfy_Velyka_p%E2%80%99iatirka.pdf



7.1.7



1%

В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним

договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє

число попереднього місяця, в якому починається відповідний

місячний період страхування згідно Договору страхування, але в

будь-якому разі не менше 20,00 грн. Плата списується 5-го числа

кожного місяця за попередній місяць. Якщо 5-е число місяця є

неробочим днем, списання страхового платежу здійснюється у

попередній робочий день з 1 до 5 число місяця. Списується, якщо

укладено договір страхування, який є діючим на момент списання

плати. 7.1.71%В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитнимдоговором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнєчисло попереднього місяця, в якому починається відповідниймісячний період страхування згідно Договору страхування, але вбудь-якому разі не менше 20,00 грн. Плата списується 5-го числакожного місяця за попередній місяць. Якщо 5-е число місяця єнеробочим днем, списання страхового платежу здійснюється упопередній робочий день з 1 до 5 число місяця. Списується, якщоукладено договір страхування, який є діючим на момент списанняплати. DIV

Повідомлень: 5655 З нами з: 19.09.08 Подякував: 145 раз. Подякували: 635 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 січ, 2022 14:48 MASolomko написав: Stringer написав: Я что то не так делаю, или может не с той карты пытаюсь скинуть? Я что то не так делаю, или может не с той карты пытаюсь скинуть? Из обсуждения я понял, что с карты "Платівка" перевод из TAS2U на карты, эмитентом которых является ТАС, должно идти без %. Пока не проверял на деле.

Из обсуждения я понял, что с карты "Платівка" перевод из TAS2U на карты, эмитентом которых является ТАС, должно идти без %. Пока не проверял на деле.

Тас 2 ю рисует комиссию Тас 2 ю рисует комиссию Stringer Повідомлень: 11620 З нами з: 23.01.13 Подякував: 342 раз. Подякували: 1626 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3820382138223823 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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