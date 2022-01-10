Додано: Вів 11 січ, 2022 12:53

Hella написав: Amethyst То есть, проценты я снимать пока не могу? Они их вообще не будут начислять? Наследница я единственная осталась. То есть, проценты я снимать пока не могу? Они их вообще не будут начислять? Наследница я единственная осталась.

Если внимательно почитать соответствующие законы, то можно прийти к выводу, что с момента смерти владельца вклада банк обязан прекратить начисление процентов по вкладу (но и процентов по кредитам тоже, если таковые имеются), а все средства на счетах передать наследникам после вступления наследства в силу и на основании соответствующего свидетельства. Но наш верховный суд неоднократно считал иначе, и обязывал банки выплачивать проценты по депозитам за время принятия наследства. Какой в настоящее время баланс сил, и как сейчас поступают банки в таких случаях, если не подавать в суд - я не знаю.По закону карты и счета человека, который умер, перестают быть действительными, и снимать с них ничего нельзя. Но банк может не быть в курсе этого события, и продолжать как начислять проценты, так и выдавать их, например, через банкомат, если у вас был доступ. Это не совсем законно, но если реальных пострадавших нет, то вряд-ли вам это чем-то грозит.