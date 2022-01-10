Hella написав:Amethyst То есть, проценты я снимать пока не могу? Они их вообще не будут начислять? Наследница я единственная осталась.
Если внимательно почитать соответствующие законы, то можно прийти к выводу, что с момента смерти владельца вклада банк обязан прекратить начисление процентов по вкладу (но и процентов по кредитам тоже, если таковые имеются), а все средства на счетах передать наследникам после вступления наследства в силу и на основании соответствующего свидетельства. Но наш верховный суд неоднократно считал иначе, и обязывал банки выплачивать проценты по депозитам за время принятия наследства. Какой в настоящее время баланс сил, и как сейчас поступают банки в таких случаях, если не подавать в суд - я не знаю. По закону карты и счета человека, который умер, перестают быть действительными, и снимать с них ничего нельзя. Но банк может не быть в курсе этого события, и продолжать как начислять проценты, так и выдавать их, например, через банкомат, если у вас был доступ. Это не совсем законно, но если реальных пострадавших нет, то вряд-ли вам это чем-то грозит.
1% В розмірі 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитним договором, що виникла на певну дату в період з 1 числа по останнє число попереднього місяця, в якому починається відповідний місячний період страхування згідно Договору страхування, але в будь-якому разі не менше 20,00 грн. Плата списується 5-го числа кожного місяця за попередній місяць. Якщо 5-е число місяця є неробочим днем, списання страхового платежу здійснюється у попередній робочий день з 1 до 5 число місяця. Списується, якщо укладено договір страхування, який є діючим на момент списання плати.
Если депозит предусматривает вывод тела через карточку то дополучайте проценты и выводите. Я так выводила в банкомате Ощада фонд без заявления о наследстве. В основном платят, но надо все разузнать. Я подходила к менеджеру и сочиняла легенду- типа просили узнать.