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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 08:19
Re: ТАСКОМБАНК
Goodman, Не работает пока на практике
Додано: Сер 12 січ, 2022 10:03
svmasha30 Спасибо!
Прочитала советы, так и поступлю. Буду снимать проценты, а потом выведу сумму.
У государственного нотариуса пока не была (сказали, что по наследству только гос.), придется, но через пару месяцев.
Додано: Сер 12 січ, 2022 10:08
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 12 січ, 2022 10:14
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