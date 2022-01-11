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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3821382238233824

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 225
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:19

Re: ТАСКОМБАНК

Goodman, Не работает пока на практике
svmasha30
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Повідомлень: 170
З нами з: 11.12.14
Подякував: 106 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:03

svmasha30 Спасибо!
Прочитала советы, так и поступлю. Буду снимать проценты, а потом выведу сумму.
У государственного нотариуса пока не была (сказали, что по наследству только гос.), придется, но через пару месяцев.
Hella
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 25.08.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:08

Re: ТАСКОМБАНК

  Hella написав:сказали, что по наследству только гос.
Это не правда
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 7690
З нами з: 20.03.15
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Подякували: 2153 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:14

  Flamingo написав:
  Hella написав:сказали, что по наследству только гос.
Это не правда
Когда-то так было, видимо, некоторые помнят ещё с тех времён, и другим рассказывают.
M-Audio
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 23.03.11
Подякував: 476 раз.
Подякували: 375 раз.
 
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  #<1 ... 3821382238233824
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