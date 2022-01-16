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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3824382538263827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 225
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 19:52

Загон это, а не забор. Панику разводят...
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 00:23

Скажите, завод гривны через P2P (отправка или с Моно, или с ПУМБа, или с Бобра, или с Форварда) куда лучше: на Виртуальную Плативку или на Б5 без кредлимита?
ИМХО, лучше на Б5 (на Плативку вроде будет комиссия, как нецелевое зачисление) или я ошибаюсь?

После безвременной кончины Вики чувствую себя каким-то потерянным в этом ТАСе ((( никак не могу наладить полноценную замену...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 00:32

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:завод гривны через P2P (отправка или с Моно, или с ПУМБа, или с Бобра, или с Форварда)

якщо готові чекати пів дня, тоді п2п на Б5, але краще СЕП (година часу)
я так розумію - для обміну. Тоді однозначно на Б5 без КЛ сепом
потім купуєте на віртуальну платівку юсд і кедами у відділення, але писали, що у Тасі літаки не літають зараз
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 00:46

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:ТАЗик сдулся. Доллара нигде нет и не предвидится.

Заказал в четверг поздно вечером через горячку на понедельник. фонд


ну расскажите как будет ... эти все заявки они условны ... в ТАЗе нет централизованной инкассации - каждое отделение само ищет валюту,пишет служебки, согласовывает в казначействе и т.д. и т.п... у меня в пятницу приняли на среду в кале, н ов отделении сказали - это все вилами поводе - не факт, что получится. Кал им на отделние эту заявку и спускает взад )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 00:47

  Искатель написав:Скажите, завод гривны через P2P (отправка или с Моно, или с ПУМБа, или с Бобра, или с Форварда) куда лучше: на Виртуальную Плативку или на Б5 без кредлимита?
ИМХО, лучше на Б5 (на Плативку вроде будет комиссия, как нецелевое зачисление) или я ошибаюсь?

После безвременной кончины Вики чувствую себя каким-то потерянным в этом ТАСе ((( никак не могу наладить полноценную замену...


я на Б5 завожу
IMPRINTER
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  #<1 ... 3824382538263827
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