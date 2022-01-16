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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 00:23
Скажите, завод гривны через P2P (отправка или с Моно, или с ПУМБа, или с Бобра, или с Форварда) куда лучше: на Виртуальную Плативку или на Б5 без кредлимита?
ИМХО, лучше на Б5 (на Плативку вроде будет комиссия, как нецелевое зачисление) или я ошибаюсь?
После безвременной кончины Вики чувствую себя каким-то потерянным в этом ТАСе ((( никак не могу наладить полноценную замену...
Додано: Пон 17 січ, 2022 00:32
Re: ТАСКОМБАНК
якщо готові чекати пів дня, тоді п2п на Б5, але краще СЕП (година часу)
я так розумію - для обміну. Тоді однозначно на Б5 без КЛ сепом
потім купуєте на віртуальну платівку юсд і кедами у відділення, але писали, що у Тасі літаки не літають зараз
Додано: Пон 17 січ, 2022 00:46
ну расскажите как будет ... эти все заявки они условны ... в ТАЗе нет централизованной инкассации - каждое отделение само ищет валюту,пишет служебки, согласовывает в казначействе и т.д. и т.п... у меня в пятницу приняли на среду в кале, н ов отделении сказали - это все вилами поводе - не факт, что получится. Кал им на отделние эту заявку и спускает взад )
Додано: Пон 17 січ, 2022 00:47
я на Б5 завожу
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