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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 січ, 2022 19:52
Загон это, а не забор. Панику разводят...
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arkavs
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Додано: Пон 17 січ, 2022 00:23
Скажите, завод гривны через P2P (отправка или с Моно, или с ПУМБа, или с Бобра, или с Форварда) куда лучше: на Виртуальную Плативку или на Б5 без кредлимита?
ИМХО, лучше на Б5 (на Плативку вроде будет комиссия, как нецелевое зачисление) или я ошибаюсь?
После безвременной кончины Вики чувствую себя каким-то потерянным в этом ТАСе ((( никак не могу наладить полноценную замену...
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Искатель
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Додано: Пон 17 січ, 2022 00:32
Искатель написав:
завод гривны через P2P (отправка или с Моно, или с ПУМБа, или с Бобра, или с Форварда)
якщо готові чекати пів дня, тоді п2п на Б5, але краще СЕП (година часу)
я так розумію - для обміну. Тоді однозначно на Б5 без КЛ сепом
потім купуєте на віртуальну платівку юсд і кедами у відділення, але писали, що у Тасі літаки не літають зараз
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Додано: Пон 17 січ, 2022 00:46
Stringer написав: IMPRINTER написав:
ТАЗик сдулся. Доллара нигде нет и не предвидится.
Заказал в четверг поздно вечером через горячку на понедельник. фонд
ну расскажите как будет ... эти все заявки они условны ... в ТАЗе нет централизованной инкассации - каждое отделение само ищет валюту,пишет служебки, согласовывает в казначействе и т.д. и т.п... у меня в пятницу приняли на среду в кале, н ов отделении сказали - это все вилами поводе - не факт, что получится. Кал им на отделние эту заявку и спускает взад )
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IMPRINTER
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Додано: Пон 17 січ, 2022 00:47
Искатель написав:
Скажите, завод гривны через P2P (отправка или с Моно, или с ПУМБа, или с Бобра, или с Форварда) куда лучше: на Виртуальную Плативку или на Б5 без кредлимита?
ИМХО, лучше на Б5 (на Плативку вроде будет комиссия, как нецелевое зачисление) или я ошибаюсь?
После безвременной кончины Вики чувствую себя каким-то потерянным в этом ТАСе ((( никак не могу наладить полноценную замену...
я на Б5 завожу
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IMPRINTER
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Додано: Пон 17 січ, 2022 11:35
Подскажите пожалуйста, СЭП с Б5 на другой банк с комиссией?
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_PORT_UA
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Додано: Пон 17 січ, 2022 13:51
_PORT_UA написав:
Подскажите пожалуйста, СЭП с Б5 на другой банк с комиссией?
Да, любый выход на чужака с Б5 наказуем.
Но есть рабочий вариант - кинул в ЛС
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ВIВ
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Додано: Пон 17 січ, 2022 16:44
ВIВ
І мені будь ласка в приват
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serzh
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Додано: Пон 17 січ, 2022 17:23
ВIВ написав: _PORT_UA написав:
Подскажите пожалуйста, СЭП с Б5 на другой банк с комиссией?
Да, любый выход на чужака с Б5 наказуем.
Но есть рабочий вариант - кинул в ЛС
вы имеете ввиду через приемных детей?
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IMPRINTER
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Додано: Пон 17 січ, 2022 17:39
как с минимальной комиссией перегнать с привата на тас грн???
кто имел опыт
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Ekran
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