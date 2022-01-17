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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3825382638273828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 225
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 19:32

  Ekran написав:как с минимальной комиссией перегнать с привата на тас грн???
кто имел опыт


что значит с минимальной? все что не бесплатно это уже дорого
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:25

Ну типа 0-10 грн:)
Потому что если на прямую тариф 1%
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:30

  IMPRINTER написав:
  ВIВ написав:
  _PORT_UA написав:Подскажите пожалуйста, СЭП с Б5 на другой банк с комиссией?

Да, любый выход на чужака с Б5 наказуем.
Но есть рабочий вариант - кинул в ЛС


вы имеете ввиду через приемных детей?

Да, через аватаров.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:39

  Ekran написав:как с минимальной комиссией перегнать с привата на тас грн???
кто имел опыт

Не понятно какой у Вас "приват", какая инфраструктура рядом и какие инструменты есть на руах.
Ну например один из вариантов без комисий: Приват вклад->КДВ->банкомат-нал->ТАС (касса ила банкомат)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:07

Re: ТАСКОМБАНК

  Ekran написав:Ну типа 0-10 грн:)
Потому что если на прямую тариф 1%

Приват-Пумб-куда_угодно. Если безнал. Со снятием нала вариантов больше. Нал-Моня (айбокс) - куда_угодно.
Hotab
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  #<1 ... 3825382638273828
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