|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 19:32
Ekran написав:
как с минимальной комиссией перегнать с привата на тас грн???
кто имел опыт
что значит с минимальной? все что не бесплатно это уже дорого
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38326
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6105 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Пон 17 січ, 2022 21:25
Ну типа 0-10 грн:)
Потому что если на прямую тариф 1%
-
Ekran
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 09.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 22:30
IMPRINTER написав: ВIВ написав: _PORT_UA написав:
Подскажите пожалуйста, СЭП с Б5 на другой банк с комиссией?
Да, любый выход на чужака с Б5 наказуем.
Но есть рабочий вариант - кинул в ЛС
вы имеете ввиду через приемных детей?
Да, через аватаров.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 406
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 22:39
Ekran написав:
как с минимальной комиссией перегнать с привата на тас грн???
кто имел опыт
Не понятно какой у Вас "приват", какая инфраструктура рядом и какие инструменты есть на руах.
Ну например один из вариантов без комисий: Приват вклад->КДВ->банкомат-нал->ТАС (касса ила банкомат)
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 406
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 січ, 2022 23:07
Ekran написав:
Ну типа 0-10 грн:)
Потому что если на прямую тариф 1%
Приват-Пумб-куда_угодно. Если безнал. Со снятием нала вариантов больше. Нал-Моня (айбокс) - куда_угодно.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6603
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 439 раз.
- Подякували: 1624 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 січ, 2022 00:57
Ekran написав:
Ну типа 0-10 грн:)
Потому что если на прямую тариф 1%
А что, сэп с привата стал платный? Было ж всего 3 грн
-
alter
-
-
- Повідомлень: 931
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 01:05
alter написав: Ekran написав:
Ну типа 0-10 грн:)
Потому что если на прямую тариф 1%
А что, сэп с привата стал платный? Было ж всего 3 грн
Давно вже. 3 грн зараз лише на рахунки юридичних осіб типу 2600 та подібні. Власне, тарифи доступні усім на сайті.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6520
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 887 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 03:04
klug написав: alter написав: Ekran написав:
Ну типа 0-10 грн:)
Потому что если на прямую тариф 1%
А что, сэп с привата стал платный? Было ж всего 3 грн
Давно вже. 3 грн зараз лише на рахунки юридичних осіб типу 2600 та подібні. Власне, тарифи доступні усім на сайті.
Тарифы-то доступны, только зачем они нужны, бесполезный банк давно уже. Вижу, что с некоторых пор стал еще бесполезнее
-
alter
-
-
- Повідомлень: 931
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 08:40
alter написав: Ekran написав:
Ну типа 0-10 грн:)
Потому что если на прямую тариф 1%
А что, сэп с привата стал платный? Было ж всего 3 грн
вспомнила бабка, як дивкою была )
сэп на юрика - 3 грн. незщависимо от суммы
сэп на физика - 0,5%
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38326
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6105 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:29
С тех пор, как ТАС дает шиш за оплаты в интернете, интересуют способы пополнения мобильного с максимальной выгодой. Просто пополнять бесплатно на сайте оператора, но без кешбека как-то неинтересно
Был вариант, купить что-то в магазине Красный маркет и на кассе пополнить счет. Пополнение идет в общем чеке как покупка, поэтому и кешбек начислялся на сумму пополнения. Но сейчас такого у них нет. То ли временно, то ли надолго. По крайней мере, сказали, что в январе пополнения не будет, а может, и в феврале тоже. Так могут и на полгода растянуть. Вот и подыскиваю другие варианты
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 921
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|