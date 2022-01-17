Додано: Вів 18 січ, 2022 17:20

Amethyst написав: candidat написав: Просто пополнять бесплатно на сайте оператора, но без кешбека как-то неинтересно Просто пополнять бесплатно на сайте оператора, но без кешбека как-то неинтересно

ну так подвяжите в Т2Ю любую карту с КБ за инет-оплату и будет вам непросто пополнение ну так подвяжите в Т2Ю любую карту с КБ за инет-оплату и будет вам непросто пополнение

Если б у меня была такая карта, так ее, в принципе, и подвязывать не надо было бы, просто платить на сайте мобильного оператора. Но у меня нет такой кредитки. В наличии есть Weekend и Б5, и до декабря этого было достаточно для всего. Еще есть Ред от Альфы, но там же нет такого кешбека, как за интернет-оплату, только разные категории каждый месяц.Вот потому и интересуюсь, что могут посоветовать из карт для интернет-оплат. Не обязательно ТАСа. Или, может, в каких-то еще оффлайновых магазинах есть пополнение мобильного на кассе без комиссии.