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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:58
candidat написав:
Просто пополнять бесплатно на сайте оператора, но без кешбека как-то неинтересно
ну так подвяжите в Т2Ю любую карту с КБ за инет-оплату и будет вам непросто пополнение
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Amethyst
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Додано: Вів 18 січ, 2022 17:20
Amethyst написав: candidat написав:
Просто пополнять бесплатно на сайте оператора, но без кешбека как-то неинтересно
ну так подвяжите в Т2Ю любую карту с КБ за инет-оплату и будет вам непросто пополнение
Если б у меня была такая карта, так ее, в принципе, и подвязывать не надо было бы, просто платить на сайте мобильного оператора. Но у меня нет такой кредитки. В наличии есть Weekend и Б5, и до декабря этого было достаточно для всего. Еще есть Ред от Альфы, но там же нет такого кешбека, как за интернет-оплату, только разные категории каждый месяц.
Вот потому и интересуюсь, что могут посоветовать из карт для интернет-оплат. Не обязательно ТАСа. Или, может, в каких-то еще оффлайновых магазинах есть пополнение мобильного на кассе без комиссии.
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candidat
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Додано: Вів 18 січ, 2022 17:29
Відкрийте нью кард в укрсибі - 5% на інтернет-платежі.
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Чорний Ворон
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Додано: Вів 18 січ, 2022 17:32
с этой карты до сих пор можно стянуть бесплатно пару десятков тысяч ?
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SILVER_UA
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Додано: Вів 18 січ, 2022 17:40
candidat написав: Amethyst написав: candidat написав:
Просто пополнять бесплатно на сайте оператора, но без кешбека как-то неинтересно
ну так подвяжите в Т2Ю любую карту с КБ за инет-оплату и будет вам непросто пополнение
Если б у меня была такая карта, так ее, в принципе, и подвязывать не надо было бы, просто платить на сайте мобильного оператора. Но у меня нет такой кредитки. В наличии есть Weekend и Б5, и до декабря этого было достаточно для всего. Еще есть Ред от Альфы, но там же нет такого кешбека, как за интернет-оплату, только разные категории каждый месяц.
Вот потому и интересуюсь, что могут посоветовать из карт для интернет-оплат. Не обязательно ТАСа. Или, может, в каких-то еще оффлайновых магазинах есть пополнение мобильного на кассе без комиссии.
если у вас киевстар, то альфа дает 10% кешбек на расходы по счету
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alter
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:13
ВIВ написав: _PORT_UA написав:
Подскажите пожалуйста, СЭП с Б5 на другой банк с комиссией?
Да, любый выход на чужака с Б5 наказуем.
Но есть рабочий вариант - кинул в ЛС
Можно и мне в личку?
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Amid
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