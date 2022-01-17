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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3826382738283829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 225
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:58

Re: ТАСКОМБАНК

  candidat написав:Просто пополнять бесплатно на сайте оператора, но без кешбека как-то неинтересно

ну так подвяжите в Т2Ю любую карту с КБ за инет-оплату и будет вам непросто пополнение
Amethyst
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Повідомлень: 1634
З нами з: 05.05.21
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Подякували: 298 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:20

  Amethyst написав:
  candidat написав:Просто пополнять бесплатно на сайте оператора, но без кешбека как-то неинтересно

ну так подвяжите в Т2Ю любую карту с КБ за инет-оплату и будет вам непросто пополнение

Если б у меня была такая карта, так ее, в принципе, и подвязывать не надо было бы, просто платить на сайте мобильного оператора. Но у меня нет такой кредитки. В наличии есть Weekend и Б5, и до декабря этого было достаточно для всего. Еще есть Ред от Альфы, но там же нет такого кешбека, как за интернет-оплату, только разные категории каждый месяц.
Вот потому и интересуюсь, что могут посоветовать из карт для интернет-оплат. Не обязательно ТАСа. Или, может, в каких-то еще оффлайновых магазинах есть пополнение мобильного на кассе без комиссии.
candidat
 
Повідомлень: 922
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:29

Відкрийте нью кард в укрсибі - 5% на інтернет-платежі.
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 109
З нами з: 03.11.14
Подякував: 180 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:32

weekend

с этой карты до сих пор можно стянуть бесплатно пару десятков тысяч ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 899
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Подякували: 76 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:40

  candidat написав:
  Amethyst написав:
  candidat написав:Просто пополнять бесплатно на сайте оператора, но без кешбека как-то неинтересно

ну так подвяжите в Т2Ю любую карту с КБ за инет-оплату и будет вам непросто пополнение

Если б у меня была такая карта, так ее, в принципе, и подвязывать не надо было бы, просто платить на сайте мобильного оператора. Но у меня нет такой кредитки. В наличии есть Weekend и Б5, и до декабря этого было достаточно для всего. Еще есть Ред от Альфы, но там же нет такого кешбека, как за интернет-оплату, только разные категории каждый месяц.
Вот потому и интересуюсь, что могут посоветовать из карт для интернет-оплат. Не обязательно ТАСа. Или, может, в каких-то еще оффлайновых магазинах есть пополнение мобильного на кассе без комиссии.

если у вас киевстар, то альфа дает 10% кешбек на расходы по счету
alter
 
Повідомлень: 934
З нами з: 14.05.08
Подякував: 330 раз.
Подякували: 205 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:13

  ВIВ написав:
  _PORT_UA написав:Подскажите пожалуйста, СЭП с Б5 на другой банк с комиссией?

Да, любый выход на чужака с Б5 наказуем.
Но есть рабочий вариант - кинул в ЛС


Можно и мне в личку?
Amid
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 12.06.08
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  #<1 ... 3826382738283829
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